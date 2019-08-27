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Prada розповіла про проблему забруднення Тихого океану

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Prada нагадує про проблеми довкілля - фото 1
Prada нагадує про проблеми довкілля

Prada і National Geographic представили третій епізод серії фільмів What We Carry, в якій вони досліджують процеси з перероблення матеріалів для створення еконейлону (Econyl), а також проблеми екосистеми нашої планети.

У новому ролику австралійський актор Алекс Фітцалан і дослідник National Geographic і шрі-ланкійський морський біолог Аша де Вос вирушили на океанське узбережжя Нової Зеландії.

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Там Алекс і Аша знайомляться з проблемою забруднення океану рибальськими сітями та разом з групою добровольців виловлюють тенета з морського дна в рамках ініціативи Healthy Seas.

Щороку в Тихий океан місцеві рибалки викидають близько 650 тонн сітей, які забруднюють природу та негативно впливають на підводну екосистему.

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Головна мета міжнародної організації Healthy Seas – це видалення сміття в морях і океанах по всьому світу. Відходи Healthy Seas доставляють на заводи Aquafil, де з них створюють регенерований нейлон Econyl.

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Prada планують замінити весь первинний нейлон еконейлоном Econyl до кінця 2021 року для створення своїх колекцій. Ця ініціатива – частина проекту бренду Re-Nylon.

Prada розповіла про проблему забруднення Тихого океану - фото 350559

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Джерело: fashionnetwork
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