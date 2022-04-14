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Працівники оранжереї ВДНГ показали, як вперше за 10 років зацвіла хурма
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Співробітники київського ВДНГ розповіли, як працюють під час війни. Природу ніщо не зупинить, тож вони поділилися світлинами квітучих рослин з оранжереї.
Останні півтора місяця під час повномасштабного вторгнення росії в України працівники оранжереї на ВДНГ продовжують свою роботу – стежать та доглядають за рослинами.
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Попри війну, тут триває активне життя. Разом з працівниками за деревами, кущами та квітами наглядають четверо котів. Вони вже місцеві, тож регулярно отримують оплату їжею за свою вусату роботу.
Також настав період цвітіння цитрусових, який супроводжується незабутнім ароматом. Ще зацвіла хурма. Це дивовижна подія, адже це відбулося вперше за 7-10 років. Працівники повідомляють, що запилювали її квіточки.
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