Місто в Іспанії на тиждень стане "Україною"

Фуентес-де-Андалусія – іспанське місто, чия влада вирішила перейменувати його в "Україну" на тижневий період. В знак солідарності з українським народом змінять й назви вулиць.

Місцева влада іспанського містечка в провінції Севілья ухвалила рішення на підтримку українців – назву Фуентес-де-Андалусія змінять на "Україна". Також протягом тижня у місті назви вулиць змінять на назви українських міст, які постраждали від російських окупантів.

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На деяких вулицях міста вже встановлено меморіальні дошки із назвами таких міст, як Київ, Маріуполь, Харків, Херсон та Одеса.

"Севільське містечко Фуентес-де-Андалусія, населення якого 7200 мешканців, буде перейменовано в Україну під час Страсного тижня. Також буде змінено назви деяких його вулиць на українські міста, на знак солідарності з українцями через наслідки війни з 24 лютого", – повідомляють місцеві ЗМІ.

Як повідомив мер муніципалітету Франсіско Мартінес, це акція солідарності перед тим, що переживають українці через вторгнення росії. Під час цієї кампанії для жителів Фуентес-де-Андалусія організують в інтерактивному режимі зустрічі з кореспондентами різних ЗМІ, які працюють в Україні.

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