Пожежа у Нотр-Дамі: французький журнал показав карикатуру з Макроном

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру з президентом країни Еммануелем Макроном. Малюнок присвячений пожежі у Соборі Паризької Богоматері.

Французький Charlie Hebdo помістив на обкладинку свого номера палаючий собор Нотр-Дам де Парі і президента Франції Еммануеля Макрона, який посміхається. Допис з’явився у соцмережі Тwitter.

До слова: Собор Паризької Богоматері: історія та цікаві факти про Нотр-Дам де Парі

Так, на карикатурі зображений Макрон, а на його голові горить Нотр-Дам. Президент Франції злобно посміхається і поруч написано: "Реформи. Я починаю з конструкцій".

Incendie de Notre Dame : exceptionnellement Charlie Hebdo sort ce mardi, dès midi en version numérique et dans 50 kiosques parisiens.



abo https://t.co/e10qp1TLQk // liseuse https://t.co/HEzD7iIf9P pic.twitter.com/rkfksX0BsN — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 16 квітня 2019 р.

Нагадаємо, у понеділок ввечері стало відомо, що Собор Паризької Богоматері охопив вогонь. Однак пожежникам вдалось загасити вогонь та врятувати основну конструкцію однієї із найвідоміших споруд Франції.

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