Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Пожежа у Нотр-Дамі: французький журнал показав карикатуру з Макроном

  • 49
Еммануель Макрон - фото 1
Еммануель Макрон / riafan

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру з президентом країни Еммануелем Макроном. Малюнок присвячений пожежі у Соборі Паризької Богоматері.

Французький Charlie Hebdo помістив на обкладинку свого номера палаючий собор Нотр-Дам де Парі і президента Франції Еммануеля Макрона, який посміхається. Допис з’явився у соцмережі Тwitter.

До слова: Собор Паризької Богоматері: історія та цікаві факти про Нотр-Дам де Парі

Так, на карикатурі зображений Макрон, а на його голові горить Нотр-Дам. Президент Франції злобно посміхається і поруч написано: "Реформи. Я починаю з конструкцій".

Нагадаємо, у понеділок ввечері стало відомо, що Собор Паризької Богоматері охопив вогонь. Однак пожежникам вдалось загасити вогонь та врятувати основну конструкцію однієї із найвідоміших споруд Франції.

Читайте також: Експерти назвали найбільш переоцінені міста Європи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
  • 14 квітня, 17:25
  • 578
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • Вчора, 08:00
  • 62
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • Вчора, 12:14
  • 445
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ