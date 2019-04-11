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Експерти назвали найбільш переоцінені міста Європи

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Третина туристів розчарувалися в Парижі - фото 1
Третина туристів розчарувалися в Парижі / valeryromanov.livejournal

Всім затятим мандрівникам знайоме те відчуття, коли очікування від майбутнього подорожі перевершують враження від самої подорожі. Сайт для пошуку авіаквитків, готелів і прокату автомобілів Skyscanner вибрав 10 найбільш популярних міст Європи і дізнався, які з них найбільше розчарували туристів.

Як розповіли у компанії, з великим відривом від наступних міст перемогло в антирейтингу найромантичніше місто світу Париж – на його частку припала майже третина (29%) розчарованих.

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Париж - фото 320443
Париж

Далі у переліку розташувався Берлін – більшого від німецької столиці очікували 15% учасників опитування. А замкнула трійку лідерів з результатом у 8% оспівана Антоніо Гауді і Вуді Алленом Барселона.

На четвертій і п'ятій рядках опинилися Рим і бельгійський Брюгге, які набрали трохи менше за 8% голосів кожен. Також в десятку переоцінених міст увійшли Прага (7%), Амстердам, Лісабон, Будапешт і Лондон, на які припало приблизно по 6%.

Берлін - фото 320444
Берлін
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Барселона

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Джерело: lenta
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