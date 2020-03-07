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Поздравление с 8 марта: лучшие пожелания и картинки для женщин
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Отправьте поздравления с 8 марта своим знакомым женщинам. Подготовили для вас оригинальные поздравления с Международным женским днем 2020 в стихах, прозе, смс и открытках. Подарите дамам несколько теплых слов!
Поздравления к 8 марта – отличный способ порадовать своих родных или знакомых женщин в их день. Поздравьте маму, бабушку, сестру, коллегу, подругу и, конечно, любимую девушку или жену с праздником весны красивыми словами и они отблагодарят вас искренней улыбкой.
Собрали для вас поздравления с 8 марта на русском языке. Жмите на пункт, который вас интересует – и переходите к нужному вам разделу поздравлений!
- Поздравления в стихах
- SMS-поздравдения
- Лучшие поздравления в прозе
- Прикольные поздравления в видео
- Лучшие поздравительные открытки
Поздравления с 8 марта 2020 в стихах
***
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
***
8 марта – Международный женский день!
Есть лишь один такой в году,
Когда вы излучаете всю теплоту,
Когда цветы растут в душе!
Пусть в этот светлый день вновь
Вам будет сопутствовать:
Надежда, Вера и Любовь!
Стихи поздравления для мамы на 8 марта
***
Мамочка милая моя!
Поздравляю я тебя!
И в этот женский праздник
Пожеланий много разных:
Будь здорова и счастлива,
Будь весела и красива,
Будь как весенний цветок –
Цвети и не знай тревог!
К теме: Поздравления с 8 марта 2020: лучшие пожелания женщинам на украинском
Поздравление на 8 марта для бабушки
***
Наша бабушка, ты лучшая в мире,
Счастья желаем, букеты дарим пошире.
Чтобы солнце и звезды светили ярко,
Чтобы здоровье и радость – в подарки.
Чтобы печали не знала, мы просим судьбу,
Радости, родная, а горести забудь.
Красивые поздравления с праздником любимой девушке/жене
***
Лучшая, любимая, нежная жена!
Ты прекрасна, как сама весна.
Губы твои алые буду целовать,
С 8 марта, милая, буду поздравлять.
Я желаю счастья, красота моя,
Улыбайся чаще и волнуй меня
Ты своею лаской и своим теплом,
Безграничным счастьем наполняешь дом!
Оригинальный стих дочке
***
Доченька моя родная,
Счастье будет пусть без края,
Жизнь пусть дарит лишь подарки,
С мужем пусть живется сладко.
С 8 Марта поздравляю!
Крепко-накрепко обнимаю!
Будь здорова, не скучай,
В гости чаще приезжай!
Не забудьте поздравить сестру з 8 марта
***
Милая сестренка,
С праздником тебя!
С Женским днем, родная,
Поздравляю тебя я!
Пусть улыбкой ясною
Глаза твои сияют,
А обид и горестей
Никогда не знают!
Прикольные и чуть пошлые поздравления подруге
***
С днём весенним, не морозным,
С днём весёлым и серьёзным,
С днём безоблачным и снежным,
С днём взволнованным и нежным,
С днём просторным и сюрпризным
С нашим славным женским днем!
Так з юмором можно поздравить тещу или свекровь
***
В этот день 8 Марта
Я хочу поздравить Вас,
Вы – моя вторая мама,
Пожелаю Вам сейчас
Никогда не быть в печали,
Не грустить и не болеть,
Настроение отличное
Чтобы Вам всегда иметь!
Сохраните поздравление для тети и крестной (кумы)
***
Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Шуточные поздравления для коллеги или начальницы
***
Восьмое марта ожидаемо настало!
Для женщин – их праздничный день!
Подарков, поздравлений ох немало,
Среди цветов – тюльпаны, розы и сирень.
И мы вас тоже поздравляем, дамы!
Вы чьи-то сёстры, дочери и мамы,
Вы чьи-то жёны, тёщи и свекрови,
Подруги, бабушки, возможно не по крови,
Но точно мы желаем вам девчонки
Встречать дни вашим смехом звонким,
Будьте рядом и будьте счастливы –
Примите поздравления от нашего коллектива!
Видео коллеге на 8 марта:
Детские стихи к 8 марта учителям
***
Солнышко весеннее
В окна к нам стучится,
Пусть скорее чудо
С вами приключится.
Наш сюрприз – он не простой,
А подаренный с душой.
Дорогие учителя, с 8. марта!
Прикольные поздравления одноклассницам
***
Мы пришли сегодня в класс,
Не узнать, девчата, вас!
Как всегда, опрятные,
Празднично-нарядные.
Особенно красивые,
И глаза счастливые.
И в честь дня 8 марта
Мы хотим вам пожелать
Улыбаться, веселиться,
Ни секунды не скучать.
Не болеть и не грустить,
Наши шалости простить.
СМС поздравления на 8 марта
***
С 8 Марта! С праздником весенним!
Пусть повсюду будет лишь веселье!
Пусть светит солнце, и уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму букетик мимозы!
***
В Международный женский день
Мне поздравлять тебя не лень!
Поэтому желаю жизни яркой,
Смеха, радости, подарков!
***
Месяц март и день восьмой.
Запахло в воздухе весной.
Её мы будем прославлять
И разрешите поздравлять –
С международным женским днем!
Красивое смс сообщение маме
***
8 марта я хочу тебе доказать,
Что ты мой ангел неземной,
Хочу от всего сердца тебе сказать,
Спасибо, что была с рождения со мной!
Короткая SMS бабушке
***
Бабушка, бабуля,
Мамина мамуля,
С 8 марта поздравляю,
Здоровья, радости желаю!
Нежная СМС для любимой
***
Моя самая любимая женщина,
В день 8 марта желаю тебе
Оставаться любовью моей вечною,
Единственной в этой судьбе!
***
Ты прелестна, словно роза,
Только разница одна:
Роза вянет от мороза,
Твоя прелесть – никогда!
Короткое пожелание доченьке
***
С днем 8 Марта, дочка!
Будь счастливая и точка!
Поздравление с 8 марта сестре
***
Сестрёнка милая, родная,
Тебя с весною поздравляю.
Желаю быть неповторимой,
Счастливой и всегда любимой!
СМС-ки для подруги в день праздника
***
Пусть женский день не кончается,
Пусть поют в нашу честь ручейки,
Пусть солнышко нам улыбается,
И мужчины нам дарят цветы!
Поздравления с 8 марта теще или свекрухе
***
Вы – моя вторая мама,
Я за все Вам благодарна.
В Женский день Вам говорю:
Я Вас искренно люблю!
Поздравьте свою куму и отправьте крестной эту СМС
***
С первой капелью,
С последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем,
Сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
Короткое поздравление коллегам
***
Женщины!
Без вас ни хлеба нет, ни вина,
Без вас ни отдыха нет, ни сна,
Без вас любая еда пресна,
С 8 марта!
СМС на русском языке для учителей
***
Желаем вам Восьмого марта
Любви, удачи, сил запас,
И каждый, кто сидит за партой,
Пусть слушает усердно вас!
Поздравление одноклассницам
***
Чтоб поздравить девочек
С днём 8 марта,
Мы для них подарки
Спрятали на партах.
Поздравления для женщин в прозе
***
Каждую женщину с 8 Марта – днём теплых поздравлений, цветов и подарков! Благодарим вас за заботу и любовь. Приготовьтесь получать поздравления и комплименты. А мы от вас хотим получить взамен улыбки и быть уверенными, что вы счастливы!
***
В этот праздничный весенний день шлю тебе солнечные поздравления и наилучшие пожелания! Ты лучшая и несравненная, пусть улыбаются розы, пусть тюльпаны шлют тебе свои поклоны, пусть освящает твоё лицо любовь, а птиц щебет и перезвон радует душу.
Лучшие слова для мамы
***
Мама дорогая, мамочка наша единственная, принимай искренние пожелания – от дочери и от сына! Мы тебе принесли много цветочков пахучих в это весеннее утро, в этот большой праздник! Будь счастлива, самая родная!
Поздравления с восьмым марта бабушке
***
Любимая бабушку, тебя я поздравляю с 8 марта! Радости, счастья, здоровья тебе! Пусть солнышко светит ярко, а цветов будет не счесть! Желаю тебе сто лет прожить, пусть внуки и дети любят тебя. Пусть тебя старость не торопит, живи ты долго с нами рядом – на радость внукам и детям своим.
Поздравление с юмором для девушки или жены
***
Чтобы руки болели, только от цветов, губы – от поцелуев, а тело – от любви! Оставайся прекрасной богиней и волшебной нимфой!
***
Дорогая моя жена! Клянусь, что сегодня не будет ни футбола, ни пива, ни друзей – только ты! Один день потерпеть можно! Поздравляю с 8 марта!
***
Любимая, с праздником! До тебя я был холостяком, мрачным псом, который по ночам выл на луну от тоски! Но ты легко превратила меня в восторженного, счастливого щенка – и теперь я готов вечность стоять на страже твоего спокойствия и счастья. С праздником 8 марта, моя дорогая!
***
В этом SMS 1000000 поцелуев,
по 209 поцелуев в минуту.
Ровно через 8 часов поцелуи закончатся.
Для пополнения запаса поцелуев звони на мой номер.
Пожелание своими словами дочке
***
С 8 марта! Мы тебя воспитали удивительной женщиной! И теперь желаем вкусной еды, достойных кавалеров, красивой одежды, прекрасной погоды, искренней радости, веселых праздников, успешной деятельности, счастливого сияния в глазах, безупречной репутации, уникального стиля, совершенной характера, большой любви и интересных приключений. Пусть все от тебя будут в восторге, а на каждом шагу тебя ждет победа!
Красивое поздравление для сестры (проза)
***
Поздравляю тебя с официальным днем женской лени! Сегодня тебе разрешено только получать подарки и поздравления, делать маникюр, расслабляться с бутылкой шампанского и командовать мужчинами. А еще желаю тебе встретить мужчину, с которым можно растянуть этот день на весь год!
Веселые поздравления для подруги
***
Пусть к твоим ногам кладут сердца без боя и в восторге пьянеют от тебя без вина, пусть не гаснет пламя любви и пусть в твоей душе всегда цветет весна. В этот прекрасный день желаю красоты, удовольствия и вечной молодости! От Бога – здоровья, сил – от природы!
Поздравления прозой для свекрухи и тещи
***
Благодарю Вас за ту теплоту и заботу, за тот багаж знаний, который Вы дали нам и нашим детям! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а красота радует всех окружающих. Счастья, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все дни были солнечными, яркими и незабываемыми, чтобы в доме всегда было уютно и тепло. Пусть в жизни все будет так, как сами того захотите!
Вот как можно поздравить тете или куму
***
Я поздравляю прекрасную и лучшую женщину в мире! За тебя я молю Пресвятую Деву Марию, чтобы она дала тебе здоровья, сил, послала счастье и радость! Желаю, чтобы тебе обходили стороной беды и злые происшествия.
Оригинальные поздравления для сотрудниц в прозе
***
Дорога коллега! Примите от нашего мужского коллектива в этот замечательный день наши самые теплые весенние пожелания любви и счастья! Мы любим этот праздник уже за то, что он наполнен женским обаянием, которое сводит с ума всех сотрудников нашей фирмы! Поздравляем!
Лучшие пожелания учительнице
***
Пусть сегодня в журналах и дневниках будут только хорошие оценки, чтобы не отвлекаться от первого весеннего праздника. С международным женским днем, дорогая учительница! Здоровья, успехов в вашем нелегком труде, удачи и любви. С 8 марта!
Веселое поздравление для девочек-одноклассниц
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Дорогие мои одноклассницы, с 8 Марта! Желаю вам быть искренними, дружелюбными, прекрасными, веселыми, жизнелюбивыми, здоровыми, умницами в учебе и интересного досуга, верных друзей и бесконечных успехов! Пусть распускается настроение, как цветы весной, а красота солнечными лучами освещает всех вокруг. Желаю, чтобы хорошее настроение было каждый день, а смех звонким ручьем раздавался и вы дарили всем улыбки!
Пожелания к 8 марта в видео
Эти прикольные видеопоздравления выразят ваши чувства даже лучше слов. Сохраните себе их и отправьте любимым женщинам в их праздник.
Лучшие открытки женщинам на 8 марта
Собрали для вас красивые картинки с поздравлениями для женщин. Побалуйте своих красавиц!
Чтобы загрузить фото бесплатно – нажмите на него правой кнопкой мыши (на мобильных – щелкните на изображение пальцем и ждите всплывающее окно) – далее выберите опцию "сохранить". Готово!
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