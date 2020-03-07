Поздравление с 8 марта: лучшие пожелания и картинки для женщин

Отправьте поздравления с 8 марта своим знакомым женщинам. Подготовили для вас оригинальные поздравления с Международным женским днем 2020 в стихах, прозе, смс и открытках. Подарите дамам несколько теплых слов!

Поздравления к 8 марта – отличный способ порадовать своих родных или знакомых женщин в их день. Поздравьте маму, бабушку, сестру, коллегу, подругу и, конечно, любимую девушку или жену с праздником весны красивыми словами и они отблагодарят вас искренней улыбкой.

Собрали для вас поздравления с 8 марта на русском языке. Жмите на пункт, который вас интересует – и переходите к нужному вам разделу поздравлений!

***

Пусть первый подснежник

Подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

***

8 марта – Международный женский день!

Есть лишь один такой в году,

Когда вы излучаете всю теплоту,

Когда цветы растут в душе!

Пусть в этот светлый день вновь

Вам будет сопутствовать:

Надежда, Вера и Любовь!

Стихи поздравления для мамы на 8 марта

***

Мамочка милая моя!

Поздравляю я тебя!

И в этот женский праздник

Пожеланий много разных:

Будь здорова и счастлива,

Будь весела и красива,

Будь как весенний цветок –

Цвети и не знай тревог!

К теме: Поздравления с 8 марта 2020: лучшие пожелания женщинам на украинском

Поздравление на 8 марта для бабушки

***

Наша бабушка, ты лучшая в мире,

Счастья желаем, букеты дарим пошире.

Чтобы солнце и звезды светили ярко,

Чтобы здоровье и радость – в подарки.

Чтобы печали не знала, мы просим судьбу,

Радости, родная, а горести забудь.

Красивые поздравления с праздником любимой девушке/жене

***

Лучшая, любимая, нежная жена!

Ты прекрасна, как сама весна.

Губы твои алые буду целовать,

С 8 марта, милая, буду поздравлять.

Я желаю счастья, красота моя,

Улыбайся чаще и волнуй меня

Ты своею лаской и своим теплом,

Безграничным счастьем наполняешь дом!

Оригинальный стих дочке

***

Доченька моя родная,

Счастье будет пусть без края,

Жизнь пусть дарит лишь подарки,

С мужем пусть живется сладко.

С 8 Марта поздравляю!

Крепко-накрепко обнимаю!

Будь здорова, не скучай,

В гости чаще приезжай!

Не забудьте поздравить сестру з 8 марта

***

Милая сестренка,

С праздником тебя!

С Женским днем, родная,

Поздравляю тебя я!

Пусть улыбкой ясною

Глаза твои сияют,

А обид и горестей

Никогда не знают!

Прикольные и чуть пошлые поздравления подруге

***

С днём весенним, не морозным,

С днём весёлым и серьёзным,

С днём безоблачным и снежным,

С днём взволнованным и нежным,

С днём просторным и сюрпризным

С нашим славным женским днем!

Так з юмором можно поздравить тещу или свекровь

***

В этот день 8 Марта

Я хочу поздравить Вас,

Вы – моя вторая мама,

Пожелаю Вам сейчас

Никогда не быть в печали,

Не грустить и не болеть,

Настроение отличное

Чтобы Вам всегда иметь!

Сохраните поздравление для тети и крестной (кумы)

***

Примите наши поздравленья

В международный женский день!

Пусть будет ваше настроение

Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,

И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!

Удачи, счастья и добра!

Шуточные поздравления для коллеги или начальницы

***

Восьмое марта ожидаемо настало!

Для женщин – их праздничный день!

Подарков, поздравлений ох немало,

Среди цветов – тюльпаны, розы и сирень.

И мы вас тоже поздравляем, дамы!

Вы чьи-то сёстры, дочери и мамы,

Вы чьи-то жёны, тёщи и свекрови,

Подруги, бабушки, возможно не по крови,

Но точно мы желаем вам девчонки

Встречать дни вашим смехом звонким,

Будьте рядом и будьте счастливы –

Примите поздравления от нашего коллектива!

Видео коллеге на 8 марта:

Детские стихи к 8 марта учителям

***

Солнышко весеннее

В окна к нам стучится,

Пусть скорее чудо

С вами приключится.

Наш сюрприз – он не простой,

А подаренный с душой.

Дорогие учителя, с 8. марта!

Прикольные поздравления одноклассницам

***

Мы пришли сегодня в класс,

Не узнать, девчата, вас!

Как всегда, опрятные,

Празднично-нарядные.

Особенно красивые,

И глаза счастливые.

И в честь дня 8 марта

Мы хотим вам пожелать

Улыбаться, веселиться,

Ни секунды не скучать.

Не болеть и не грустить,

Наши шалости простить.

***

С 8 Марта! С праздником весенним!

Пусть повсюду будет лишь веселье!

Пусть светит солнце, и уйдут морозы!

Пусть прогонит зиму букетик мимозы!

***

В Международный женский день

Мне поздравлять тебя не лень!

Поэтому желаю жизни яркой,

Смеха, радости, подарков!

***

Месяц март и день восьмой.

Запахло в воздухе весной.

Её мы будем прославлять

И разрешите поздравлять –

С международным женским днем!

Красивое смс сообщение маме

***

8 марта я хочу тебе доказать,

Что ты мой ангел неземной,

Хочу от всего сердца тебе сказать,

Спасибо, что была с рождения со мной!

Короткая SMS бабушке

***

Бабушка, бабуля,

Мамина мамуля,

С 8 марта поздравляю,

Здоровья, радости желаю!

Нежная СМС для любимой

***

Моя самая любимая женщина,

В день 8 марта желаю тебе

Оставаться любовью моей вечною,

Единственной в этой судьбе!

***

Ты прелестна, словно роза,

Только разница одна:

Роза вянет от мороза,

Твоя прелесть – никогда!

Короткое пожелание доченьке

***

С днем 8 Марта, дочка!

Будь счастливая и точка!

Поздравление с 8 марта сестре

***

Сестрёнка милая, родная,

Тебя с весною поздравляю.

Желаю быть неповторимой,

Счастливой и всегда любимой!

СМС-ки для подруги в день праздника

***

Пусть женский день не кончается,

Пусть поют в нашу честь ручейки,

Пусть солнышко нам улыбается,

И мужчины нам дарят цветы!

Поздравления с 8 марта теще или свекрухе

***

Вы – моя вторая мама,

Я за все Вам благодарна.

В Женский день Вам говорю:

Я Вас искренно люблю!

Поздравьте свою куму и отправьте крестной эту СМС

***

С первой капелью,

С последней метелью,

С праздником ранней весны

Вас поздравляем,

Сердечно желаем

Радости, счастья, здоровья, любви!

Короткое поздравление коллегам

***

Женщины!

Без вас ни хлеба нет, ни вина,

Без вас ни отдыха нет, ни сна,

Без вас любая еда пресна,

С 8 марта!

СМС на русском языке для учителей

***

Желаем вам Восьмого марта

Любви, удачи, сил запас,

И каждый, кто сидит за партой,

Пусть слушает усердно вас!

Поздравление одноклассницам

***

Чтоб поздравить девочек

С днём 8 марта,

Мы для них подарки

Спрятали на партах.

***

Каждую женщину с 8 Марта – днём теплых поздравлений, цветов и подарков! Благодарим вас за заботу и любовь. Приготовьтесь получать поздравления и комплименты. А мы от вас хотим получить взамен улыбки и быть уверенными, что вы счастливы!

***

В этот праздничный весенний день шлю тебе солнечные поздравления и наилучшие пожелания! Ты лучшая и несравненная, пусть улыбаются розы, пусть тюльпаны шлют тебе свои поклоны, пусть освящает твоё лицо любовь, а птиц щебет и перезвон радует душу.

Лучшие слова для мамы

***

Мама дорогая, мамочка наша единственная, принимай искренние пожелания – от дочери и от сына! Мы тебе принесли много цветочков пахучих в это весеннее утро, в этот большой праздник! Будь счастлива, самая родная!

Поздравления с восьмым марта бабушке

***

Любимая бабушку, тебя я поздравляю с 8 марта! Радости, счастья, здоровья тебе! Пусть солнышко светит ярко, а цветов будет не счесть! Желаю тебе сто лет прожить, пусть внуки и дети любят тебя. Пусть тебя старость не торопит, живи ты долго с нами рядом – на радость внукам и детям своим.

Поздравление с юмором для девушки или жены

***

Чтобы руки болели, только от цветов, губы – от поцелуев, а тело – от любви! Оставайся прекрасной богиней и волшебной нимфой!

***

Дорогая моя жена! Клянусь, что сегодня не будет ни футбола, ни пива, ни друзей – только ты! Один день потерпеть можно! Поздравляю с 8 марта!

***

Любимая, с праздником! До тебя я был холостяком, мрачным псом, который по ночам выл на луну от тоски! Но ты легко превратила меня в восторженного, счастливого щенка – и теперь я готов вечность стоять на страже твоего спокойствия и счастья. С праздником 8 марта, моя дорогая!

***

В этом SMS 1000000 поцелуев,

по 209 поцелуев в минуту.

Ровно через 8 часов поцелуи закончатся.

Для пополнения запаса поцелуев звони на мой номер.

Пожелание своими словами дочке

***

С 8 марта! Мы тебя воспитали удивительной женщиной! И теперь желаем вкусной еды, достойных кавалеров, красивой одежды, прекрасной погоды, искренней радости, веселых праздников, успешной деятельности, счастливого сияния в глазах, безупречной репутации, уникального стиля, совершенной характера, большой любви и интересных приключений. Пусть все от тебя будут в восторге, а на каждом шагу тебя ждет победа!

Красивое поздравление для сестры (проза)

***

Поздравляю тебя с официальным днем женской лени! Сегодня тебе разрешено только получать подарки и поздравления, делать маникюр, расслабляться с бутылкой шампанского и командовать мужчинами. А еще желаю тебе встретить мужчину, с которым можно растянуть этот день на весь год!

Веселые поздравления для подруги

***

Пусть к твоим ногам кладут сердца без боя и в восторге пьянеют от тебя без вина, пусть не гаснет пламя любви и пусть в твоей душе всегда цветет весна. В этот прекрасный день желаю красоты, удовольствия и вечной молодости! От Бога – здоровья, сил – от природы!

Поздравления прозой для свекрухи и тещи

***

Благодарю Вас за ту теплоту и заботу, за тот багаж знаний, который Вы дали нам и нашим детям! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а красота радует всех окружающих. Счастья, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все дни были солнечными, яркими и незабываемыми, чтобы в доме всегда было уютно и тепло. Пусть в жизни все будет так, как сами того захотите!

Вот как можно поздравить тете или куму

***

Я поздравляю прекрасную и лучшую женщину в мире! За тебя я молю Пресвятую Деву Марию, чтобы она дала тебе здоровья, сил, послала счастье и радость! Желаю, чтобы тебе обходили стороной беды и злые происшествия.

Оригинальные поздравления для сотрудниц в прозе

***

Дорога коллега! Примите от нашего мужского коллектива в этот замечательный день наши самые теплые весенние пожелания любви и счастья! Мы любим этот праздник уже за то, что он наполнен женским обаянием, которое сводит с ума всех сотрудников нашей фирмы! Поздравляем!

Лучшие пожелания учительнице

***

Пусть сегодня в журналах и дневниках будут только хорошие оценки, чтобы не отвлекаться от первого весеннего праздника. С международным женским днем, дорогая учительница! Здоровья, успехов в вашем нелегком труде, удачи и любви. С 8 марта!

Веселое поздравление для девочек-одноклассниц

***

Дорогие мои одноклассницы, с 8 Марта! Желаю вам быть искренними, дружелюбными, прекрасными, веселыми, жизнелюбивыми, здоровыми, умницами в учебе и интересного досуга, верных друзей и бесконечных успехов! Пусть распускается настроение, как цветы весной, а красота солнечными лучами освещает всех вокруг. Желаю, чтобы хорошее настроение было каждый день, а смех звонким ручьем раздавался и вы дарили всем улыбки!

Эти прикольные видеопоздравления выразят ваши чувства даже лучше слов. Сохраните себе их и отправьте любимым женщинам в их праздник.

Собрали для вас красивые картинки с поздравлениями для женщин. Побалуйте своих красавиц!

Чтобы загрузить фото бесплатно – нажмите на него правой кнопкой мыши (на мобильных – щелкните на изображение пальцем и ждите всплывающее окно) – далее выберите опцию "сохранить". Готово!

До теми: Картинки с 8 марта: оригинальные открытки и картинки