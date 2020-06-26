Ідеальне продовження вечері: 5 правил відмінного сексу на кухні (18+)

Якщо відразу після вечері вас не хилить на сон, то можете з користю провести час. Наприклад, зайнявшись сексом відразу ж на кухні, де ще пахне смачною їжею, приготовленою вашою коханою. Ділимось секретами, які дозволять отримати максимум задоволення!

Будьте обережними і не забувайте про те, що процес має приносити вам лише задоволення!

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1. Будьте несподіваним

Немає нічого гіршого, ніж заздалегідь спланований секс на кухні! Ніколи не домовляйтеся зі своєю коханою заздалегідь: "Давай сьогодні займемося сексом на кухні. Це так незвично і захоплююче!", тому що в той момент, коли ви вимовите цю фразу, секс на кухні перестане бути незвичайним і захоплюючим. Тому підкрадіться до партнерки несподівано, коли вона вже закінчила готувати вечерю. Поки не закінчила, не підкрадайтеся. Ви ж не хочете залишитися без вечері? Можете підкрастись і під час миття посуду. Головне – вловити слушну мить, аби не отримати відмову.

2. Перевірте обстановку на безпеку

Якось так сталось, що саме на кухні зберігається найбільше ножів, вилок, штопорів та інших колючо-ріжучих предметів побуту, які так люблять фігурувати в кримінальних зведеннях. Тому, навіть беручи до уваги перший пункт – спонтанність, – вам потрібно проявити також і пильність. Переконайтеся, що в радіусі кількох метрів від вас і партнерки немає нічого, що може заподіяти вам шкоди і зробити посміховиськом місцевого травмпункту.

Переконайтесь, що не травмуєтесь на кухні

3. Використовуй їжу і кухонне начиння

Саме час видавити на дівчину збиті вершки, що завалялися в холодильнику (особливо якщо у них ось-ось закінчиться термін придатності) або ляснути її кухонним рушником. Пластикова лопатка, до речі, теж хороша не тільки для смаження стейків, а й для імпровізованого покарання.

4. Дотримуйтеся стільниці

Природа розпорядилася так, що кухонна стільниця значно краще відповідає анатомії людини, ніж стіл. Тобто, підсадивши дівчину на стільницю, ви без зайвих зусиль зможете злитися з нею і в позі "обличчям до обличчя", і в позі "чоловік позаду", в той час як стіл змушує нас або згинати коліна, або вставати навшпиньки (і це при тому, що зріст у всіх різний). А ще ви можете встати на коліна і зробити дівчині, яка сидить на стільниці, пропозицію – зайнятися з нею оральним сексом.

Стільниця створена для орального сексу

5. Будьте швидкими

Як не крути, кухня для сексу не пристосована. Це починаєте розуміти на 10-й хвилині. На 15-й хвилині починаєте відчувати недоречний біль у колінах, що б'ються об стільницю. На 20-й, потираючи затерплі ноги, малодушно пропонуєте дівчині переміститися в спальню. Починаючи секс на кухні, заздалегідь розраховуйте на те, що в ідеалі все потрібно провернути швидко і чисто. Так, щоб жоден келих не постраждав.

Насолоджуйтесь процесом і не забувайте, що кухня створена не лише для того, щоб на ній готували та споживали їжу ;)

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