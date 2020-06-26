На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ідеальне продовження вечері: 5 правил відмінного сексу на кухні (18+)
-
- 384
Якщо відразу після вечері вас не хилить на сон, то можете з користю провести час. Наприклад, зайнявшись сексом відразу ж на кухні, де ще пахне смачною їжею, приготовленою вашою коханою. Ділимось секретами, які дозволять отримати максимум задоволення!
Будьте обережними і не забувайте про те, що процес має приносити вам лише задоволення!
Візьміть на озброєння: Названо найсексуальнішу музику, яка має бути у вашому плейлисті
1. Будьте несподіваним
Немає нічого гіршого, ніж заздалегідь спланований секс на кухні! Ніколи не домовляйтеся зі своєю коханою заздалегідь: "Давай сьогодні займемося сексом на кухні. Це так незвично і захоплююче!", тому що в той момент, коли ви вимовите цю фразу, секс на кухні перестане бути незвичайним і захоплюючим. Тому підкрадіться до партнерки несподівано, коли вона вже закінчила готувати вечерю. Поки не закінчила, не підкрадайтеся. Ви ж не хочете залишитися без вечері? Можете підкрастись і під час миття посуду. Головне – вловити слушну мить, аби не отримати відмову.
2. Перевірте обстановку на безпеку
Якось так сталось, що саме на кухні зберігається найбільше ножів, вилок, штопорів та інших колючо-ріжучих предметів побуту, які так люблять фігурувати в кримінальних зведеннях. Тому, навіть беручи до уваги перший пункт – спонтанність, – вам потрібно проявити також і пильність. Переконайтеся, що в радіусі кількох метрів від вас і партнерки немає нічого, що може заподіяти вам шкоди і зробити посміховиськом місцевого травмпункту.
3. Використовуй їжу і кухонне начиння
Саме час видавити на дівчину збиті вершки, що завалялися в холодильнику (особливо якщо у них ось-ось закінчиться термін придатності) або ляснути її кухонним рушником. Пластикова лопатка, до речі, теж хороша не тільки для смаження стейків, а й для імпровізованого покарання.
4. Дотримуйтеся стільниці
Природа розпорядилася так, що кухонна стільниця значно краще відповідає анатомії людини, ніж стіл. Тобто, підсадивши дівчину на стільницю, ви без зайвих зусиль зможете злитися з нею і в позі "обличчям до обличчя", і в позі "чоловік позаду", в той час як стіл змушує нас або згинати коліна, або вставати навшпиньки (і це при тому, що зріст у всіх різний). А ще ви можете встати на коліна і зробити дівчині, яка сидить на стільниці, пропозицію – зайнятися з нею оральним сексом.
5. Будьте швидкими
Як не крути, кухня для сексу не пристосована. Це починаєте розуміти на 10-й хвилині. На 15-й хвилині починаєте відчувати недоречний біль у колінах, що б'ються об стільницю. На 20-й, потираючи затерплі ноги, малодушно пропонуєте дівчині переміститися в спальню. Починаючи секс на кухні, заздалегідь розраховуйте на те, що в ідеалі все потрібно провернути швидко і чисто. Так, щоб жоден келих не постраждав.
Насолоджуйтесь процесом і не забувайте, що кухня створена не лише для того, щоб на ній готували та споживали їжу ;)
Читайте також: Виводимо її на чисту воду: як виявити, що вона симулює оргазм
-
21:53Блогер показав, як можна використати непотрібні бутлі з-під води: коти будуть у захваті
-
21:29Ідеальне продовження вечері: 5 правил відмінного сексу на кухні (18+)
-
21:1127 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51NASA оголосило конкурс на проєкт найкращого космічного туалету
-
20:24Бюджетний камерофон: експерти DxOMark протестували камеру iPhone SE (2020)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:52Ford представив чотирнадцяте покоління моделі F-150: фото
-
19:42Сексу не буде? Як коронавірус вплинув на потенцію
-
19:25Погода на вихідні в Україні: на Заході знову дощі, а в Києві – сонячно
-
19:20Ігор Кондратюк назвав свої улюблені місця в Україні
-
19:13Переможець по життю: новенький Lamborghini розбили за пів години після покупки
-
18:53Якою буде погода у липні в Україні
-
18:42Нейромережа показала, як виглядала натурниця Статуї Свободи
-
18:31Netflix готує до виходу аніме-серіал за мотивами гри Cyberpunk 2077
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:26Названий вітамін, який захищає зір
-
18:10Гороскоп на 27 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Ви це зможете! 5 книг з корисними порадами, які надихнуть вас на зміни
-
17:50Дивіться трейлер фільму Гренландія з Джерардом Батлером
-
17:42Як нові ціни на смартфони вплинули на потенційних покупців
-
17:22Як довго коронавірус живе у річковій воді
-
17:13Чому варто дивитися в очі своєму діловому партнерові
-
16:53Які знаки Зодіаку найскладніші серед жінок
-
16:42Міленіали та зумери засумували за роботою в офісі: дослідження
-
16:21Три речі, які ви робите на роботі неправильно
-
21:29Ідеальне продовження вечері: 5 правил відмінного сексу на кухні (18+)
-
19:25Погода на вихідні в Україні: на Заході знову дощі, а в Києві – сонячно
-
18:00Ви це зможете! 5 книг з корисними порадами, які надихнуть вас на зміни
-
16:00Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
-
14:3115 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те
-
12:00ТЕСТ: Які місця в Україні тобі варто відвідати
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 26 червня
-
07:13Погода в Україні 26 червня: у яких областях затримаються дощі
- 25 червня
-
21:26Весільні фотографи назвали 4 ознаки того, що ваш шлюб приречений
-
18:55Скільки вам було років, коли ви це дізнались? 10 шокуючих фактів про звичні речі
-
16:21Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
-
14:23Названі найбагатші народні депутати України: рейтинг ТОП 25
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата
-
09:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня
-
07:11Погода в Україні 25 червня: точний прогноз на сьогодні
- 24 червня
-
21:50Виводимо її на чисту воду: як виявити, що вона симулює оргазм
-
19:00Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
-
16:23Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
-
14:05Від вечірок до серіалів: 7 найкращих варіантів літнього дозвілля
-
12:00ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня
-
07:15Погода в Україні 24 червня: послаблення спеки і дощі
- 23 червня
-
21:15Для спекотної ночі: названо найсексуальнішу музику, яка має бути у вашому плейлисті
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
15:36Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок