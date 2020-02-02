"Продати елітного собаку і оплатити комуналку": реакція мережі у кумедних мемах

Скандальна історія почалася в студії "112 Україна", а продовжилася в мережі, не залишивши байдужим жодного українця. Відзначився наймолодший народний депутат Верховної Ради, через що соцмережі вибухнули саркастичними мемами.

Так, представник "Слуги народу" Євген Брагар в прямому ефірі на всю країну порадив пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комуналку. Саме так політик відповів на запитання жінки, яка 31 січня під час програми "Голос народу" зателефонувала до студії "112 Україна" з питанням: "як вона може розрахуватися за газ, якщо грошей не вистачає".

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"Якщо елітної породи у дворі собака, вона може його продати в будь-який момент і спокійно оплатити комуналку" – відповів Євген Брагар, під гучний сміх глядачів і ведучого.

Користувачі мережі не залишили цю ситуацію без уваги, створюючи нові кумедні меми:

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