Поводилася, як з брудом: друзі Каньє Веста розповіли про його сімейне життя з Кім Кардашян

Американський репер Каньє Вест, який зараз розлучається зі своєю дружиною Кім Кардашян, зізнався друзям, що цей шлюб дався йому дуже важко. Інсайдери стверджують, що Каньє ні за яких обставин не має наміру возз'єднуватися з матір'ю своїх дітей.

Під час сімейного життя "вона поводилася з ним, як з брудом". За словами джерел, знайомих з музикантом, чим більше Вест розмірковує про своє сімейне життя, тим більше розуміє, що "це було пекло на землі". Виною всьому – одержимість Кім славою. Про це пише entertaintimes.

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"Каньє знаходить іронію в тому, що імідж Кім заснований на її зовнішності і сексуальності, хоча вона не була настільки гарна в ліжку", – розповів інсайдер. Тепер, за його словами, Каньє радий, що покінчив з цим шлюбом і почав життя з чистого аркуша.

Інтерес до розлучення цієї пари з боку ЗМІ не вщухає. Так, нещодавно таблоїд Life & Style повідомив, що Вест намагався повернути подарунки на 50 мільйонів доларів, які він купив для Кардашян. Що стосується самої пари, то ні Кім, ні Каньє ніяких офіційних заяв для преси так і не зробили, як і не стали пояснювати конкретні причини свого розлучення. Каньє Вест впевнений, що колишня дружина має культ слави та грошей, що довело його до проблем з психікою.

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