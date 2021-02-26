Каньє Вест розпродає коштовності, подаровані колись Кім Кардашян

Як повідомляють західні джерела, за кілька днів до того, як 40-річна Кім Кардашян офіційно подала на розлучення зі своїм 43-річним чоловіком Каньє Вестом, репер намагався продати подаровані ним їй коштовності.

Подейкують, що він відвідав двох ювелірів, щоб отримати котирування ювелірних виробів. Каньє днями сказав, що більше не хоче бути пов'язаний з "брендом" Кардашян, але він пригнічений, тому що все ще любить Кім.

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Позбутися прикрас Каньє хотів не з корисливих цілей, він просто не хотів, щоб коштовності йому нагадували про минуле. Угода, проте так і не відбулася.

За час їх стосунків з Кім Каньє витратив мільйони доларів на ювелірні прикраси для своєї дружини. Наприклад, обручка Кім коштувала три мільйони доларів, а її перстень від Lorraine Schwartz, подарований Каньє дружині з нагоди народження їхньої старшої дочки Норт, обійшовся реперу в мільйон доларів.

Які саме предмети з колекції телезірки хотів продати Вест, не повідомляється. При цьому наголошується, що розлучення пари буде мирним: подружжя вже домовилися про спільну опіку над їх чотирма дітьми і про розподіл майна.

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