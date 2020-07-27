Повний провал: блогер голіруч зламав новий OnePlus Nord

Екран OnePlus Nord після згинання розбився і більше не працював

Недавно представлений OnePlus Nord уже встиг побувати на огляді у західних ресурсів, а тепер добрався і до популярного техноблогера Зака ​​Нільсона з YouTube-каналу JerryRigEverything. Як завжди, він влаштував смартфону фірмову перевірку на міцність, з якою апарат не впорався.

Скло Gorilla Glass 5, що прикриває 6,44-дюймовий AMOLED-дисплей OnePlus Nord, подряпалося від інструменту зі ступенем твердості 6 за шкалою Мооса, що є нормою для сучасних смартфонів.

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Бічна рамка, як з'ясувалося, виконана з пластику, а ось перемикач беззвучного режиму, а також кнопки живлення і регулювання гучності зроблені з металу. Оптичний сканер відбитків пальців, розташований під екраном, працює навіть якщо сильно подряпати скло над ним.

Коли справа дійшла до перевірки на міцність, OnePlus Nord під тиском рук блогера почав сильно гнутися, а в якийсь момент і зовсім пролунав тріск. Після цього розбився і перестав працювати екран, а в декількох місцях зламалася пластикова рамка корпусу. Таким чином, смартфон не пройшов тест Зака ​​Нільсона, що останнім часом стало великою рідкістю.

Ми, звичайно ж, очікували на бюджетний смартфон від OnePlus, але ж явно не хотіли, щоб він аж настільки був компромісним рішенням. Ну і в задню кишеню джинсів його класти ми категорично не рекомендуємо ;)

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