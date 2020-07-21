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Представлено OnePlus Nord: екран 90 Гц, Snapdragon 765G та ціна у 399 євро
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У рамках першої у світі презентації в режимі доповненої реальності OnePlus представила смартфон Nord, який відкрив абсолютно нову лінійку. Це модель середнього рівня, при розробці якої компанія поставила за мету надати найкращу продуктивність і максимум функцій за відносно невисокою ціною.
OnePlus Nord отримав плоский 6,44-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц і вирізом під подвійну фронтальну камеру, що вперше можна побачити у смартфонах компанії. В екран також вбудований оптичний сканер відбитків пальців.
До теми: У мережу виклали перші фото, зняті на бюджетний OnePlus Nord
Працює смартфон на базі восьмиядерного процесора Qualcomm Snapdagon 765G з підтримкою мереж п'ятого покоління. Обсяг оперативної пам'яті становить 6, 8 або 12 ГБ, але як і в звичайному OnePlus 8, тут використовується пам'ять стандарту LPDDR4x. Для зберігання даних передбачено в залежності від версії 64, 128 або 256 ГБ. За автономність пристрою відповідає акумулятор на 4115 мАг з підтримкою швидкої зарядки Warp Charge 30T, здатний поповнити 70% за 30 хвилин.
Основна камера в OnePlus Nord така ж, як в OnePlus 8, – 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX586 з об'єктивом з діафрагмою f/1.75 і оптичною стабілізацією зображення. Додатково у смартфоні передбачені 8-мегапіксельна ультраширококутна камера, 2-мегапіксельна для зйомки у режимі макро і датчик глибини на 5 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп, а для групових селфі передбачений ультраширококутний модуль на 8 Мп з кутом огляду 119 градусів.
Технічні характеристики OnePlus Nord:
- Дисплей: AMOLED, 6,44", 2400х1080, 90 Гц
- Чипсет: Qualcomm Snapdagon 765G
- Оперативна пам'ять: 6/8/12 ГБ, LPDDR4x
- Накопичувач: 64/128/256 ГБ,
- Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.75, OIS + EIS) + 8 Мп (кут огляду 119 °) + 5 Мп (датчик глибини) + 2 Мп (макрооб'єктив)
- Фронтальна камера: 32 Мп (Sony IMX616, f / 2.45) + 8 Мп (кут огляду 119 °)
- Акумулятор: 4115 мАг, швидка зарядка Warp Charge 30T потужністю 30 Вт
- Зв'язок: 5G SA / NSA Wi-Fi 2x2 MIMO, Bluetooth 5.1, NFC
- Безпека: сканер відбитків пальців в екрані, функція розпізнавання обличчя
- ОС: OxygenOS 10.5 на базі Android 10
- Розміри: 158,3 x 73,3 x 8,2 мм
- Вага: 182 г
OnePlus Nord надійде у продаж 4 серпня за ціною від 399 євро.
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