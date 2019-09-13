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Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день
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Повний Місяць 14 вересня 2019 року можна буде побачити у ніч з п'ятниці на суботу. Пік буде о 7 годині 32 хвилини за Києвом й матиме серйозний вплив. Дізнайтеся, як почуватимуться всі знаки Зодіаку й чого не варто робити в цей день.
Повний місяць 14 вересня 2019 року буде складним для багатьох знаків зодіаку. Пік буде особливо напруженим та складним.
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Що не можна робити у повний місяць 14 вересня
- Не варто реалізовувати важливі проєкти чи розв'язувати проблеми у ці дні. Краще відкладіть на потім.
- В принципі не рекомендується витрачати багато енергії та займатися багатьма с правами у ці дні.
- Не на краще будуть відвідини людних місць – залишіться вдома, побудьте наодинці, медитуйте.
- Також астрологи проти нових починань та зміни роботи у цей день.
- Не будуть успішними фінансові операції у ці дні, особливо – великі.
- Емоцій не варто випускати на загал, тримайте негатив у собі.
- Поїздки також краще перенести на іншу дату.
Як повний Місяць 14 вересня 2019 вплине на знаки Зодіаку
Овен
Овни, сфері кар'єри варто проявити зібраність і уважність, інакше вся робота піде нанівець і її доведеться переробляти в найближчий час.
Телець
Тельці, сприятливий відпочинок в колі сім'ї, подорожі, ігри з дітьми, які будуть раді спілкуванню з вами, підуть вам на користь й покращать настрій та самопочуття.
Близнюки
Близнюки, тим, хто шукає кохання, не рекомендується давати згоду на зближення з сумнівною, але симпатичною особою. Є ризик, що ця людина – типовий альфонс або хитромудра утриманка.
Рак
Раки, у будь-якому випадку вам повний місяць принесе масу позитивних емоцій, якщо ви, звичайно, не зіпсуєте цей день самі собі.
Лев
Леви, будьте обережні, адже зайва активність та адреналін не додадуть вам здоров'я. Не робіть необдуманих кроків та контролюйте свої емоції.
Діва
Діви, спілкування з новими партнерами пройде невдало, зате старі друзі або рідня можуть дати цінну пораду. Прислухайтеся до близьких та не робіть передчасні висновки.
Терези
Терези, окремої уваги сьогодні може зажадати особисте життя. Не виключені капризи або істерики з боку партнера по відносинах.
Скорпіон
Скорпіони, повний місяць принесе вам нові можливості, якими потрібно буде негайно скористатися. Не проґавте момент та використайте його на всі 100%.
Стрілець
Стрільці, в цей день варто проявити обережність у відносинах з коханою людиною. Випадково сказана фраза може зруйнувати навіть давно усталений союз.
Козеріг
Козероги, сьогодні не рекомендується ризикувати або робити дорогі покупки. Будь-які фінансові справи не закінчаться успіхом, тож не кваптеся у прийнятті рішень.
Водолій
Водолії, в повний місяць 14 вересня підвищується ризик постраждати, ставши мимовільним учасником чиїхось чвар. Порада тільки одна – зберігайте нейтралітет і не лізьте з порадами.
Риби
Риби, в день повного місяця, ймовірно, доведеться змінити свої давні плани. Однак ці зміни будуть сприятливими – комусь день принесе цікаве знайомство, когось несподівано запросять в гості старі друзі, а хтось вирішить несподівано відправиться в подорож.
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