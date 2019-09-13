Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день

Повний Місяць 14 вересня 2019 року можна буде побачити у ніч з п'ятниці на суботу. Пік буде о 7 годині 32 хвилини за Києвом й матиме серйозний вплив. Дізнайтеся, як почуватимуться всі знаки Зодіаку й чого не варто робити в цей день.

Повний місяць 14 вересня 2019 року буде складним для багатьох знаків зодіаку. Пік буде особливо напруженим та складним.

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Що не можна робити у повний місяць 14 вересня

Не варто реалізовувати важливі проєкти чи розв'язувати проблеми у ці дні. Краще відкладіть на потім.

В принципі не рекомендується витрачати багато енергії та займатися багатьма с правами у ці дні.

Не на краще будуть відвідини людних місць – залишіться вдома, побудьте наодинці, медитуйте.

Також астрологи проти нових починань та зміни роботи у цей день.

Не будуть успішними фінансові операції у ці дні, особливо – великі.

Емоцій не варто випускати на загал, тримайте негатив у собі.

Поїздки також краще перенести на іншу дату.

Як повний Місяць 14 вересня 2019 вплине на знаки Зодіаку

Овен

Вплив повного Місяця 14 вересня на Овнів

Овни, сфері кар'єри варто проявити зібраність і уважність, інакше вся робота піде нанівець і її доведеться переробляти в найближчий час.

Телець

Вплив повного Місяця 14 вересня на Тельців

Тельці, сприятливий відпочинок в колі сім'ї, подорожі, ігри з дітьми, які будуть раді спілкуванню з вами, підуть вам на користь й покращать настрій та самопочуття.

Близнюки

Вплив повного Місяця 14 вересня на Близнюків

Близнюки, тим, хто шукає кохання, не рекомендується давати згоду на зближення з сумнівною, але симпатичною особою. Є ризик, що ця людина – типовий альфонс або хитромудра утриманка.

Рак

Вплив повного Місяця 14 вересня на Раків

Раки, у будь-якому випадку вам повний місяць принесе масу позитивних емоцій, якщо ви, звичайно, не зіпсуєте цей день самі собі.

Лев

Вплив повного Місяця 14 вересня на Левів

Леви, будьте обережні, адже зайва активність та адреналін не додадуть вам здоров'я. Не робіть необдуманих кроків та контролюйте свої емоції.

Діва

Вплив повного Місяця 14 вересня на Дів

Діви, спілкування з новими партнерами пройде невдало, зате старі друзі або рідня можуть дати цінну пораду. Прислухайтеся до близьких та не робіть передчасні висновки.

Терези

Вплив повного Місяця 14 вересня на Терези

Терези, окремої уваги сьогодні може зажадати особисте життя. Не виключені капризи або істерики з боку партнера по відносинах.

Скорпіон

Вплив повного Місяця 14 вересня на Скорпіонів

Скорпіони, повний місяць принесе вам нові можливості, якими потрібно буде негайно скористатися. Не проґавте момент та використайте його на всі 100%.

Стрілець

Вплив повного Місяця 14 вересня на Стільців

Стрільці, в цей день варто проявити обережність у відносинах з коханою людиною. Випадково сказана фраза може зруйнувати навіть давно усталений союз.

Козеріг

Вплив повного Місяця 14 вересня на Козерогів

Козероги, сьогодні не рекомендується ризикувати або робити дорогі покупки. Будь-які фінансові справи не закінчаться успіхом, тож не кваптеся у прийнятті рішень.

Водолій

Вплив повного Місяця 14 вересня на Водоліїв

Водолії, в повний місяць 14 вересня підвищується ризик постраждати, ставши мимовільним учасником чиїхось чвар. Порада тільки одна – зберігайте нейтралітет і не лізьте з порадами.

Риби

плив повного Місяця 14 вересня на Риб

Риби, в день повного місяця, ймовірно, доведеться змінити свої давні плани. Однак ці зміни будуть сприятливими – комусь день принесе цікаве знайомство, когось несподівано запросять в гості старі друзі, а хтось вирішить несподівано відправиться в подорож.

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