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Серіал Кріпосна Міс Україна

Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день

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Повний Місяць 14 вересня 2019 – вплив на знаки Зодіаку - фото 1
Повний Місяць 14 вересня 2019 – вплив на знаки Зодіаку

Повний Місяць 14 вересня 2019 року можна буде побачити у ніч з п'ятниці на суботу. Пік буде о 7 годині 32 хвилини за Києвом й матиме серйозний вплив. Дізнайтеся, як почуватимуться всі знаки Зодіаку й чого не варто робити в цей день.

Повний місяць 14 вересня 2019 року буде складним для багатьох знаків зодіаку. Пік буде особливо напруженим та складним.

Це цікаво: Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день

Що не можна робити у повний місяць 14 вересня

  • Не варто реалізовувати важливі проєкти чи розв'язувати проблеми у ці дні. Краще відкладіть на потім.
  • В принципі не рекомендується витрачати багато енергії та займатися багатьма с правами у ці дні.
  • Не на краще будуть відвідини людних місць – залишіться вдома, побудьте наодинці, медитуйте.
  • Також астрологи проти нових починань та зміни роботи у цей день.
  • Не будуть успішними фінансові операції у ці дні, особливо – великі.
  • Емоцій не варто випускати на загал, тримайте негатив у собі.
  • Поїздки також краще перенести на іншу дату.

Як повний Місяць 14 вересня 2019 вплине на знаки Зодіаку

Овен

Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день - фото 271931
Вплив повного Місяця 14 вересня на Овнів

Овни, сфері кар'єри варто проявити зібраність і уважність, інакше вся робота піде нанівець і її доведеться переробляти в найближчий час.

Телець

Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день - фото 271932
Вплив повного Місяця 14 вересня на Тельців

Тельці, сприятливий відпочинок в колі сім'ї, подорожі, ігри з дітьми, які будуть раді спілкуванню з вами, підуть вам на користь й покращать настрій та самопочуття.

Близнюки

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Вплив повного Місяця 14 вересня на Близнюків

Близнюки, тим, хто шукає кохання, не рекомендується давати згоду на зближення з сумнівною, але симпатичною особою. Є ризик, що ця людина – типовий альфонс або хитромудра утриманка.

Рак

Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день - фото 271934
Вплив повного Місяця 14 вересня на Раків

Раки, у будь-якому випадку вам повний місяць принесе масу позитивних емоцій, якщо ви, звичайно, не зіпсуєте цей день самі собі.

Лев

Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день - фото 271935
Вплив повного Місяця 14 вересня на Левів

Леви, будьте обережні, адже зайва активність та адреналін не додадуть вам здоров'я. Не робіть необдуманих кроків та контролюйте свої емоції.

Діва

Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день - фото 271936
Вплив повного Місяця 14 вересня на Дів

Діви, спілкування з новими партнерами пройде невдало, зате старі друзі або рідня можуть дати цінну пораду. Прислухайтеся до близьких та не робіть передчасні висновки.

Терези

Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день - фото 271937
Вплив повного Місяця 14 вересня на Терези

Терези, окремої уваги сьогодні може зажадати особисте життя. Не виключені капризи або істерики з боку партнера по відносинах.

Скорпіон

Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день - фото 271939
Вплив повного Місяця 14 вересня на Скорпіонів

Скорпіони, повний місяць принесе вам нові можливості, якими потрібно буде негайно скористатися. Не проґавте момент та використайте його на всі 100%.

Стрілець

Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день - фото 271940
Вплив повного Місяця 14 вересня на Стільців

Стрільці, в цей день варто проявити обережність у відносинах з коханою людиною. Випадково сказана фраза може зруйнувати навіть давно усталений союз.

Козеріг

Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день - фото 271942
Вплив повного Місяця 14 вересня на Козерогів

Козероги, сьогодні не рекомендується ризикувати або робити дорогі покупки. Будь-які фінансові справи не закінчаться успіхом, тож не кваптеся у прийнятті рішень.

Водолій

Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день - фото 271943
Вплив повного Місяця 14 вересня на Водоліїв

Водолії, в повний місяць 14 вересня підвищується ризик постраждати, ставши мимовільним учасником чиїхось чвар. Порада тільки одна – зберігайте нейтралітет і не лізьте з порадами.

Риби

Повний місяць 14 вересня в Україні: що не можна робити в цей день - фото 271945
плив повного Місяця 14 вересня на Риб

Риби, в день повного місяця, ймовірно, доведеться змінити свої давні плани. Однак ці зміни будуть сприятливими – комусь день принесе цікаве знайомство, когось несподівано запросять в гості старі друзі, а хтось вирішить несподівано відправиться в подорож.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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