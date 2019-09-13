Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Міс Україна

Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день

  • 27
Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 14 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні у більшості знаків Зодіаку буде розсіяна увага. У підсумку, можуть залишитися без належної уваги важливі новини. Відсутність зворотного зв'язку – не найкращий фон для починань, особливо, пов'язаних з комунікаціями, обміном і співробітництвом. Рекомендується відкласти цільову поїздку, важливу зустріч, консультацію, відправлення листа або початок переговорів. У цей день буде не зайвим розслабитися, виспатися, помріяти, послухати музику, подивитися фільм і дати волю емоціям.

І ще: Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 вересня 2019 для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 14 вересня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день - фото 307608

Овнам не варто створювати зайву метушню, вмішуватися в інтриги, починати важливу розмову, захоплюватися сумнівними послугами, вирушати в дорогу. Це день пасток. До промаху може вести хвороба, низький тонус або інша уразливість, а також спокуса, ілюзія, обман, морально-етична помилка, імітація бурхливої роботи. Захистом і найкращим "другом" стане план дій.

Телець

Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день - фото 307600

Перша половина дня сприятлива для публічних виступів, обговорень в колективі виробничих питань та участі в навчальних тренінгах. Успішне спілкування з родичами.

Близнюки

Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день - фото 307611

Сприятливий день для Близнюків, які працюють у сфері бізнесу. Ймовірно, фінансове становище дещо покращиться. Можливі виграш, повернення боргу або висновок вигідної угоди. Зірки обіцяють успіх в любовних справах, особливо жінкам-Близнюкам. Не виключене нове захоплення або легкий флірт.

Рак

Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день - фото 307601

Ракам сьогодні варто бути уважнішими в дорозі, далеко від дому, при спілкуванні з іноземцями та носіями інших культур. Можливе виникнення помилкової проблеми, яка сама собою вирішиться. Важливо мати справу з перевіреними людьми.

Лев

Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день - фото 307607

Невідповідний час для укладення фінансових угод. Невдалий момент для початку курсів підвищення кваліфікації, пошуку комерційної нерухомості. Вірогідні конфлікти з колегами.

Діва

Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день - фото 307605

Перша половина дня несприятлива і багата на труднощі в професійних і сімейних відносинах. Фінансове становище дещо погіршиться. Можливий програш, повернення боргу або втрата цінної речі. Друга половина дня обіцяє бути сприятливою у багатьох відношеннях. Жінок-Дів чекає побачення. Чоловіків-Дів чекає зустріч або звістка, що призведе до невеликих, але перспективних змін в особистому житті.

Терези

Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день - фото 307606

Сьогодні Терези уразливі, можуть бути схильні до фізичної або психологічної слабкості. Зірки радять виключити починання, в тому числі, заяви і налагодження зв'язків, через те, що буде важко "потрапляти в ноти": одні ваші кроки будуть запізнілими, інші передчасними. Не варто завчасно відключати контроль, порушувати режим роботи або лікування.

Скорпіон

Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день - фото 307610

Конфліктний день у відносинах з керівництвом і діловими партнерами. Будьте уважні при оформленні документів! Прекрасний час для реалізації творчих проєктів і відпочинку.

Стрілець

Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день - фото 307604

Зірки обіцяють успіхи в любовних справах, особливо жінкам-Стрільцям. Не виключені нове захоплення або легкий флірт. Практичний підхід до справи, раціональне використання енергії, чудова організація справи допоможуть підвищити авторитет або поліпшити фінансове становище чоловіків-Стрільців.

Козеріг

Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день - фото 307603

Козерогам аж до ночі не варто послаблювати пильність, особливо, в незнайомій обстановці, в гостях, в поїздці. Довіряти своєму чуттю ви зможете лише до того моменту, поки зберігаєте контроль за емоціями і не порушуєте кордону. Не варто недооцінювати силу сьогоднішніх спокус: вони можуть захопити над вами владу тонко і непомітно.

Водолій

Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день - фото 307609

Фінансові питання можуть стати причиною конфліктів з товаришами по службі. Несприятливий день для оформлення кредитів і відкриття рахунків. Вечір вдалий для спілкування з впливовими людьми.

Риби

Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день - фото 307602

Критичний день. Вірогідні зіткнення з кримінальними елементами, крадіжки, втратами. Не всі Риби зможуть витримати агресію зовнішнього світу. Крім того, можуть спливти таємниці і неприємні факти, які підірвуть авторитет багатьох. Рекомендується шукати захист і допомогу. Любителям розваг варто задуматися про своє здоров'я.

Читайте також: Гороскоп на вересень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
  • Вчора, 23:57
  • 958
Серіал Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн драму СТБ
  • Вчора, 20:30
  • 5166
ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
  • 11 вересня, 14:00
  • 677
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Гороскоп на день