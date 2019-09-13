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Гороскоп на 14 вересня 2019: Козерогів і Скорпіонів чекає легкий день
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 14 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні у більшості знаків Зодіаку буде розсіяна увага. У підсумку, можуть залишитися без належної уваги важливі новини. Відсутність зворотного зв'язку – не найкращий фон для починань, особливо, пов'язаних з комунікаціями, обміном і співробітництвом. Рекомендується відкласти цільову поїздку, важливу зустріч, консультацію, відправлення листа або початок переговорів. У цей день буде не зайвим розслабитися, виспатися, помріяти, послухати музику, подивитися фільм і дати волю емоціям.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 14 вересня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам не варто створювати зайву метушню, вмішуватися в інтриги, починати важливу розмову, захоплюватися сумнівними послугами, вирушати в дорогу. Це день пасток. До промаху може вести хвороба, низький тонус або інша уразливість, а також спокуса, ілюзія, обман, морально-етична помилка, імітація бурхливої роботи. Захистом і найкращим "другом" стане план дій.
Телець
Перша половина дня сприятлива для публічних виступів, обговорень в колективі виробничих питань та участі в навчальних тренінгах. Успішне спілкування з родичами.
Близнюки
Сприятливий день для Близнюків, які працюють у сфері бізнесу. Ймовірно, фінансове становище дещо покращиться. Можливі виграш, повернення боргу або висновок вигідної угоди. Зірки обіцяють успіх в любовних справах, особливо жінкам-Близнюкам. Не виключене нове захоплення або легкий флірт.
Рак
Ракам сьогодні варто бути уважнішими в дорозі, далеко від дому, при спілкуванні з іноземцями та носіями інших культур. Можливе виникнення помилкової проблеми, яка сама собою вирішиться. Важливо мати справу з перевіреними людьми.
Лев
Невідповідний час для укладення фінансових угод. Невдалий момент для початку курсів підвищення кваліфікації, пошуку комерційної нерухомості. Вірогідні конфлікти з колегами.
Діва
Перша половина дня несприятлива і багата на труднощі в професійних і сімейних відносинах. Фінансове становище дещо погіршиться. Можливий програш, повернення боргу або втрата цінної речі. Друга половина дня обіцяє бути сприятливою у багатьох відношеннях. Жінок-Дів чекає побачення. Чоловіків-Дів чекає зустріч або звістка, що призведе до невеликих, але перспективних змін в особистому житті.
Терези
Сьогодні Терези уразливі, можуть бути схильні до фізичної або психологічної слабкості. Зірки радять виключити починання, в тому числі, заяви і налагодження зв'язків, через те, що буде важко "потрапляти в ноти": одні ваші кроки будуть запізнілими, інші передчасними. Не варто завчасно відключати контроль, порушувати режим роботи або лікування.
Скорпіон
Конфліктний день у відносинах з керівництвом і діловими партнерами. Будьте уважні при оформленні документів! Прекрасний час для реалізації творчих проєктів і відпочинку.
Стрілець
Зірки обіцяють успіхи в любовних справах, особливо жінкам-Стрільцям. Не виключені нове захоплення або легкий флірт. Практичний підхід до справи, раціональне використання енергії, чудова організація справи допоможуть підвищити авторитет або поліпшити фінансове становище чоловіків-Стрільців.
Козеріг
Козерогам аж до ночі не варто послаблювати пильність, особливо, в незнайомій обстановці, в гостях, в поїздці. Довіряти своєму чуттю ви зможете лише до того моменту, поки зберігаєте контроль за емоціями і не порушуєте кордону. Не варто недооцінювати силу сьогоднішніх спокус: вони можуть захопити над вами владу тонко і непомітно.
Водолій
Фінансові питання можуть стати причиною конфліктів з товаришами по службі. Несприятливий день для оформлення кредитів і відкриття рахунків. Вечір вдалий для спілкування з впливовими людьми.
Риби
Критичний день. Вірогідні зіткнення з кримінальними елементами, крадіжки, втратами. Не всі Риби зможуть витримати агресію зовнішнього світу. Крім того, можуть спливти таємниці і неприємні факти, які підірвуть авторитет багатьох. Рекомендується шукати захист і допомогу. Любителям розваг варто задуматися про своє здоров'я.
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