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Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 вересня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 9 – 15 вересня 2019!
Цей тиждень для більшості знаків Зодіаку буде доволі легким та швидким, а комусь нарешті усміхнеться вдача та випаде шанс щось змінити. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 09.09 – 15.09
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 10, 14
- Несприятливі дні: 9, 11
Новий тиждень стане ще більш мотиваційним для Овнів, адже плани можуть змінюватися, але будуть приносити лише позитив. Пора братися за давні цілі, якщо ви справді хочете почати щось робити з власним життя. Якщо ж вас все влаштовує, то пора вкладати більше зусиль у саморозвиток.
Телець
- Сприятливі дні: 11, 15
- Несприятливі дні: 9, 10
Для Тельців новий осінній тиждень буде сповнений несподіваних приємностей, тому розслабтесь і не намагайтесь тримати все під контролем. Якщо щось і йтиме не так, як вам того хочеться, то варто пам'ятати, що на деякі речі ми не можемо вплинути. Не забудьте про повноцінний відпочинок, адже він принесе вам ще більше сил та енергії.
Близнюки
- Сприятливі дні: 12, 15
- Несприятливі дні: 9, 11
Близнюки цього тижня відчують себе королями ситуації, адже доля усміхатиметься на всі 32. Пора рухатись вгору не лише у кар'єрі, а й в особистому житті. Намагайтесь не розпорошуватись, а вкладати власні сили та вдачу в справи, які точно принесуть користь та результати.
Рак
- Сприятливі дні: 10, 11
- Несприятливі дні: 9, 14
Для Раків новий тиждень буде доволі швидким та насиченим, тому спробуйте правильно розподілити свій час, щоб встигнути все. Не варто засмучуватись через дрібниці, адже навколо чимало позитиву, який ви можете просто не помічати. Вільний час приділяйте собі та своїй половинці.
Лев
- Сприятливі дні: 9, 10
- Несприятливі дні: 11, 14
У Левів тиждень також буде не менш стрімким, але доволі легким. Ви знаєте, на що здатні та умієте користуватись власними ресурсами, тому можете не перейматись про якість неприємності. Попереду у вас справді чимало можливостей не лише відпочити, а й дізнатись чимало нового.
Діва
- Сприятливі дні: 9, 11
- Несприятливі дні: 12, 13
Дівам пора приділити більше уваги своєму самопочуттю та здоров'ю, яким вони часто нехтують. Робота роботою, але ви не повинні завжди бути жертвою, яка тягне на собі все у будь-яких ситуаціях. Дозволяйте собі відпочити, щоб якісно працювати. Також краще не слухайте людей, які можуть бажати вам не лише успіху.
Терези
- Сприятливі дні: 12, 15
- Несприятливі дні: 9, 13
Терези нарешті знайшли свою рівновагу не лише внутрішньо, а й загалом. Тиждень буде сповнений веселих та приємних пригод, де б ви не були. Тому не забувайте розслаблятись та приділяти час собі та близьким. Ви на правильному шляху, тому пора обдумувати нові цілі.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 9, 10
- Несприятливі дні: 11, 15
Скорпіонам цього тижня продовжить усміхатися удача, тому краще правильно використовувати свої сили. Спробуйте бути добрішими до людей, але не дозволяйте їм вилазити вам на голову. Що ж до праведного гніву, то варто уникати конфліктних ситуацій.
Стрілець
- Сприятливі дні: 9, 13
- Несприятливі дні: 12, 14
Новий тиждень для Стрільців буде сповнений внутрішніх викликів, адже вам інколи так сильно хочеться змінити своє життя, що опускаються руки. Так робити не варто, а от докласти зусиль для реальних дій, які можуть принести користь, буде не зайвим. Вільний час спробуйте провести не так, як завжди.
Козеріг
- Сприятливі дні: 9, 14
- Несприятливі дні: 11, 12
У Козерогів починається нова світла лінія у житті, яка може кардинально змінити ваш світогляд. Не нехтуйте шансами та можливостями, які з'являються, однак завжди вмикайте холодний розум. Зараз чудовий час для самореалізації.
Водолій
- Сприятливі дні: 9, 14
- Несприятливі дні: 10, 11
Водолії опинились у зоні комфорту і нарешті можуть розслабитись, адже у житті попереду чимало хороших моментів, які хочеться запам'ятати. Заряджайтесь гарним настроєм та рухайтесь лише вперед. І, звісно ж, не забувайте про відпочинок.
Риби
- Сприятливі дні: 11, 13
- Несприятливі дні: 12, 14
Рибам цього тижня доведеться добряче попрацювати, але результати не змусять на себе довго чекати. Ви знаєте, чого хочете, тому рухайтесь і не зупиняйтесь. Згодом у вас з'явиться можливість чудово відпочити та винагородити себе за важку працю.
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