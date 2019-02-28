Повільний секс: як і навіщо ним займатися

Повільний секс значно підвищує чутливість і підсилює близькість між партнерами. З цим згодні і сексологи.

Повільний секс – неспішне, поступове входження в контакт з собою і з партнером, усвідомлення себе під час цього контакту і вивільнення потужного потоку сексуальної енергії, яка здатна впливати і на інші сфери життя.

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Як правильно займатися повільним сексом?

Почніть з візуального контакту. Погляд може бути не менш збудливою ласкою, ніж дотик. Уважно досліджуйте тіло партнера. У багатьох жінок є комплекси з приводу фігури. Щоб їх подолати, уявляйте, що з кожним знятим елементом одягу ви забираєте якийсь комплекс або тривогу.

Слідкуйте за диханням. Американський письменник Джеймс Пауел, який досліджував культуру повільного сексу, радить спостерігати за своїм диханням і диханням партнера. Так ви відчуєте енергію, яка об'єднує всі частини вашого тіла і з'єднує вас з партнером.

Повільний секс значно підвищує чутливість і підсилює близькість між партнерами

Дослідіть всі частини тіла. Повільний секс – це можливість приділити час тим зонам, які зазвичай ігнорують під час статевого контакту. Тепер у вас є шанс дізнатися дещо нове про свої лікті, долоні або щиколотки.

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