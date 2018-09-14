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Повернення додому: вийшов перший трейлер серіалу з Джулією Робертс

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Прем'єра серіалу запланована на 2 листопада - фото 1
Прем'єра серіалу запланована на 2 листопада / Amazon.com

У мережі був опублікований перший трейлер серіалу Повернення додому з Джулією Робертс у головній ролі.

Телевізійне шоу знято в жанрі психологічного трилера.

І ще: Хелловін: з'явився новий трейлер фільму жахів

В основу сюжету покладено історію про жінку Хейді Бергман, працівницю реабілітаційного центру. Вона допомагає солдатам, які прийшли з війни, повернутися до звичного життя. Згодом героїня починає усвідомлювати, що вплуталася в дуже складну справу, яка знаходиться під грифом "секретно".

Прем'єра серіалу запланована на 2 листопада. Режисером став Сем Есмейл, який зняв не менш цікавий серіал Містер Робот.

На офіційному Youtube-каналі American Horror Story 8 опублікували перший офіційний трейлер до восьмого сезону "Американської історії жахів". Прем'єра сезону запланована вже на 12 вересня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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