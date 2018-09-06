Хелловін: з'явився новий трейлер фільму жахів

Вихід фільму запланований на жовтень цього року / GeekTyrant

Студія Universal Pictures представила новий трейлер фільму Хелловін.

Кіностудія Universal Pictures опублікувала трейлер хоррора Хелловін, який є продовженням знаменитої картини, випущеної 40 років тому. У головних ролях в стрічці знялися Джеймі Лі Кертіс і Нік Касл.

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За сюжетом фільму вбивця Майкл Майєрс, який знищив своїх родичів, повертається через 40 років. Він божевільний і непереможний, як справжнє Зло. В ролях в стрічці також знялися Джеймс Джуд Кортні, Джуді Грір і Вілл Петтон. Продюсером картини виступив режисер першої частини Джон Карпентер.

Вихід фільму запланований на жовтень цього року.

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