Американська історія жахів: офіційний трейлер 8 сезону

У мережі з'явився перший офіційний трейлер популярного серіалу "Американська історія жахів: Апокаліпсис" (American Horror Story: Apocalyps).

На офіційному Youtube-каналі American Horror Story 8 опублікували перший офіційний трейлер до восьмого сезону "Американської історії жахів". Прем'єра сезону запланована вже на 12 вересня.

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Ролик показав, що новий сезон поєднає першу частину ("Дім-убивця") та третю ("Шабаш). У головних ролях зіграли: Еван Пітерс, Кеті Бейтс, Сара Полсон, Біллі Айкнер, Емма Робертс та інші.

Американська історія жахів: Апокаліпсис: дивіться перший трейлер онлайн:

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