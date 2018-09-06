Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

Американська історія жахів: офіційний трейлер 8 сезону

  • 23
Трейлер нового сезону "Американська історія жахів" - фото 1
Трейлер нового сезону "Американська історія жахів" / NME

У мережі з'явився перший офіційний трейлер популярного серіалу "Американська історія жахів: Апокаліпсис" (American Horror Story: Apocalyps).

На офіційному Youtube-каналі American Horror Story 8 опублікували перший офіційний трейлер до восьмого сезону "Американської історії жахів". Прем'єра сезону запланована вже на 12 вересня.

І ще: Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні

Ролик показав, що новий сезон поєднає першу частину ("Дім-убивця") та третю ("Шабаш). У головних ролях зіграли: Еван Пітерс, Кеті Бейтс, Сара Полсон, Біллі Айкнер, Емма Робертс та інші.

Американська історія жахів: Апокаліпсис: дивіться перший трейлер онлайн:

Читайте також: Найкращі комедійні серіали 2018, які ви могли пропустити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як сушити гриби в домашніх умовах: поради та огляд електросушок
  • 12:00, 04 вересня
  • 247
Меню для школяра: що дати дитині з собою до школи
  • 16:00, 03 вересня
  • 605
Заряджайся! Плейлист популярної музики для роботи
  • 11:00, 04 вересня
  • 369
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз