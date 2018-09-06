На порозі вічності: трейлер фільму з Віллемом Дефо у ролі Ван Гога

У мережі з'явився трейлер до нового фільму про Ван Гога "На порозі вічності", де головну роль зіграв Віллем Дефо.

На Youtube-каналі CBS Films з'явився трейлер до нового фільму "На порозі вічності" (At Eternity’s Gate), який розповідає про останні дні життя Ван Гога. Прем'єра фільму запланована на 16 листопада. Сюжет розгортається у 1890-му році за короткий час до самогубства художника, показуючи всі труднощі, з якими стикався Ван Гог.

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У головних ролях зіграли Віллем Дефо, Мадс Міккельс, Руперт Френд, Оскар Айзек та інші.

На порозі вічності: дивіться трейлер онлайн:

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