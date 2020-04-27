Потужну Nissan Ariya показали на перших фото

Серійний Nissan Ariya показали на перших зображеннях. Малюнки з'явилися в базі патентного бюро Аргентини.

Судячи із зображень, серійна версія електрокросовера буде дуже схожа на однойменний концепт-кар. Ariya презентували в 2019 році на автосалоні в Токіо.

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За заявленими даними, авто отримало платформу CMF-EV довжиною 4,6 метра. Авто на патентних фото відрізняється від концепту бамперами і розташуванням слота для зарядки. Машина оснащена двома електромоторами і динамічним контролем величини моменту на кожному колесі. Технічні подробиці серійного Nissan Ariya поки не повідомляють.

Відомо, що одна зарядка електромобіля розрахована на 480 кілометрів. Новинка отримає автопілот ProPILOT 2.0 з функцією руху без рук на смузі, допомоги з'їзду з автомагістралі і віддаленого паркування.

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