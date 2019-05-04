Потужна новинка: стали відомими технічні характеристики Samsung Galaxy M40

Незабаром має відбутися анонс смартфона Samsung Galaxy M40, який проходить під модельним номером SM-M405F. Раніше джерела розповідали, що новинка буде доступною у трьох кольорах, а в топовій модифікації компанія встановить 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Також слухи приписували новинці екран Super AMOLED з діагоналлю понад 6,4 дюйма, однокристальну систему Exynos 7904, потрійну основну камеру й акумулятор на 5000 мАг.

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Після того, як пристрій з'явився у базі даних популярного бенчмарку Geekbench, була спростована інформація про процесор, адже замість Exynos 7904 смартфон отримає Snapdragon 675. Об'єм оперативної пам'яті складе 6 ГБ.

Зауважимо, що результати тестування смартфона такі: 2350 та 6410 балів відповідно при використанні одного та всіх ядер однокристальної системи. Це робить смартфон значно продуктивнішим, аніж Galaxy M30.

Крім того, відомо, що смартфон працює під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

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