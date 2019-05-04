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Потужна новинка: стали відомими технічні характеристики Samsung Galaxy M40

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Samsung Galaxy M40 отримав потужний процесор - фото 1
Samsung Galaxy M40 отримав потужний процесор

Незабаром має відбутися анонс смартфона Samsung Galaxy M40, який проходить під модельним номером SM-M405F. Раніше джерела розповідали, що новинка буде доступною у трьох кольорах, а в топовій модифікації компанія встановить 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Також слухи приписували новинці екран Super AMOLED з діагоналлю понад 6,4 дюйма, однокристальну систему Exynos 7904, потрійну основну камеру й акумулятор на 5000 мАг.

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Після того, як пристрій з'явився у базі даних популярного бенчмарку Geekbench, була спростована інформація про процесор, адже замість Exynos 7904 смартфон отримає Snapdragon 675. Об'єм оперативної пам'яті складе 6 ГБ.

Зауважимо, що результати тестування смартфона такі: 2350 та 6410 балів відповідно при використанні одного та всіх ядер однокристальної системи. Це робить смартфон значно продуктивнішим, аніж Galaxy M30.

Потужна новинка: стали відомими технічні характеристики Samsung Galaxy M40 - фото 325751

Крім того, відомо, що смартфон працює під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

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Джерело: nashvillechatterclass
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