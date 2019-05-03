ТОП-10 смартфонів, які стали бестселерами 2018 року

Які смартфони купувалися найчастіше у 2018 році?

Аналітики з компанії Counterpoint Research провели дослідження, аби визначити найпопулярніші моделі смартфонів, які купували користувачі у 2018 році. Дізнайтесь, яка марка очолила топ, а кому довелося пасти задніх.

Згідно з дослідженням аналітиків компанії, найпопулярнішими смартфонами 2018 року стали пристрої від компанії Apple. У десятці найкращих аж шість "яблучних" гаджетів. Ще три пристрої від Samsung, а також один від Xiaomi.

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Отже, перше місце посів iPhone X, випущений ще у 2017 році. Срібло та бронза за iPhone 8 і iPhone 8 Plus.

iPhone X упевнено посів 1 місце

До першої п'ятірки також увійшли iPhone 7 та Xiaomi Redmi 5A.

Шоста позиція за Samsung Galaxy S9, а от iPhone XS Max та iPhone XS посіли сьоме та восьме місце відповідно. Дев'ята позиція за Samsung Galaxy S9 Plus, а десяте, останнє, місце за Samsung Galaxy J6.

Замикає десятку Samsung Galaxy J6

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