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Хто швидше: 25-ватну зарядку Samsung порівняли з попередньою моделлю на 15 ват

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Нова швидкісна зарядка виявилася не така вже й швидка - фото 1
Нова швидкісна зарядка виявилася не така вже й швидка

Журналісти з сайту Sammobile вирішили порівняти швидкість нового фірмового зарядного пристрою Samsung, який може похизуватися потужністю у 25 Вт, з попереднім поколінням на 15 Вт. Результат вас однозначно вразить!

Для тестів використовувався новенький смартфон Samsung Galaxy A70 з акумулятором на пристойні 4500 мАг. Пристрій підтримує 25-ватну зарядку, адже відповідний блок живлення поставляється у коробці з ним.

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Спочатку фахівці зарядили Galaxy A70 комплектним зарядним пристроєм і перевірили рівень заряду через 30, 45 та 60 хвилин після початку. Після цього експеримент повторили з використанням фірмового зарядного пристрою Samsung, який має потужність 15 Вт. В обох випадках зарядка починалася, коли залишалося 3% заряду акумулятора.

Отже, переходимо до цифр, які вразять тих, хто очікував від швидкої зарядки дива.

  • Через півгодини рівень заряду був таким: 33 і 26% відповідно.
  • Через 45 хвилин – 51 і 49 відсотків.

Утім, після цього 25-ватна зарядка вирвалася вперед з результатом 67% проти 60% за годину заряду.

Швидкість зарядки перевіряли на Samsung Galaxy A70 - фото 325563

Для порівняння взяли Samsung Galaxy S10 Plus, який оснащений акумулятором на 4100 мАг. Його зарядили 15-ватним блоком живлення і отримали такі результати: 34, 52 та 67% відповідно.

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Джерело: sammobile
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