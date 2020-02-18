Потужна Kia Sorento 2021: перші офіційні фото

Компанія Kia опублікувала перші офіційні зображення нового Sorento 2021. Крім того, незадовго до прем'єри новинки виробник поділився деякими деталями про майбутній SUV.

Представлені фото підтверджують справжність раніше опублікованих шпигунських знімків нового Sorento і доповнюють поширені виробником тизери.

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Як заявили в Kia, у нового Sorento 2021 подовжена колісна база. Спереду новинка виділяється новими радіаторними ґратами "ніс тигра", які плавно перетікають у фари, срібними акцентами на передніх стійках (в районі лонжеронів) і "гострими" віконцями задніх стійок.

Інтер'єр також був повністю перероблений. Тут Kia Sorento примітний здвоєним блоком великих екранів: лівий (12,3 дюйма) є приладовим щитком, а правий (10,25 дюйма) тачскріном мультимедіа. Саме ця версія моделі має двоколірне оформлення салону. Повну інформацію про новинку ми дізнаємося зовсім скоро: 3 березня, коли її представлять на Женевському автосалоні 2020.

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