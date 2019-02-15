Потрійний кордон: вийшов трейлер гостросюжетної стрічки з Беном Аффлеком

У мережі з'явився трейлер гостросюжетного трилера Потрійний кордон з Беном Аффлеком у головній ролі. Потужна новинка!

Ролик був опублікований на YouTube-каналі американського телеведучого Джиммі Кіммела.

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Сюжет фільму заснований на історії про прикордонну зону, розташовану між Парагваєм, Аргентиною і Бразилією. Це місце стало прихистком терористів, наркоторговців і злочинців. Головними героями фільму стають п'ятеро чоловіків. Крім Аффлека, у стрічці також знімаються Педро Паскаль, Оскар Айзек, Чарлі Ханнем і Гаррет Хедлунд. Прем'єра запланована на березень наступного року на сервісі Netflix.

Тим часом Warner Bros. представила перший трейлер фільму Шафт, що розповідає історію експерта у сфері кібербезпеки. У головних ролях у фільмі знімаються Джессі Ашер і Семюел Л. Джексон.

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