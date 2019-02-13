Yesterday: трейлер фільму, у якому всі забули про The Beatles

У мережі з'явився трейлер до нового фільму Yesterday, який розповідає, як раптом весь світ, окрім одного музиканта, забув про існування легендарних The Beatles. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Universal Pictures потішила фанатів ліверпульської четвірки трейлером до фільму під назвою Yesterday, як і однойменна легендарна пісня. Прем'єра стрічки запланована вже на 28 червня.

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"Вчора всі знали про The Beatles. А сьогодні тільки Джек пам'ятає їхні пісні, тому збирається стати справді великою людиною. Від оскароносного режисера Денні Бойля та Річарда Кертіса – рок-н-рол музика, мрії, дружба та довга звивиста дорога, яка веде до любові всього життя", – йдеться в описі до трейлера.

Сюжет розповідає про музиканта Джека Малика у крихітному англійському містечку, мрії про славу якого згасають неймовірно швидко. І навіть щира відданість та підтримка найкращої подруги Еллі не допомагають. Раптом він потрапляє у ДТП через таємничу глобальну аварію. Хлопець прокидається у новому світі, де не змінилось нічого, окрім того, що всі забули про існування The Beatles. Звісно ж, пісні любленого гурту Джек все ще пам'ятає, тому раптово стає неймовірно популярним. Щоправда, слава приносить не лише багато бонусів, а й ризик втратити єдину близьку людину. Тож тепер головний герой має вибрати дорогу, яка допоможе йому знайти справжнього себе та щастя і довести, що все що нам потрібно, це любов.

Yesterday: дивитись трейлер фільму онлайн:

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