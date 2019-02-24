Потепління близько: прогноз погоди на 25 лютого

25 лютого в Україні повернеться поступове потепління, однак частину областей накриють опади. Також українців попереджають про посилення вітру.

25 лютого, у понеділок, очікуються складні погодні умови, адже країна опиниться посеред потужних атмосферних циклону та антициклону. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Антициклон видавлюватиме опади і холод, а циклон опиратиметься. Тому в нас внаслідок цієї боротьби очікується поривчастий вітер. А на Сході та південному сході ще затримається трохи снігу. Проте, схоже, що антициклон перемагатиме. Бо вітер вітром, а опадів все ж не буде в більшості областей. Та й тепла прибуватиме. Завтра вдень в Україні передбачається +3+8 градусів, на Сході, північному сході, а також у Дніпрі та районах 0+3 градуси", – зазначила вона.

У Києві 25 лютого буде суха та тепла погода, а температура повітря підійметься до +4+6.

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