"Ми не святі, всі грішать": Ірина Федишин розповіла про своє ставлення до ЛГБТ

Відома українська співачка Ірина Федишин, яка останні кілька днів фігурує у скандалі щодо Євробачення 2022, тепер поділилась своїм ставленням до ЛГБТ-спільноти. Зірка наголосила, що є духовною людиною.

Популярна українська співачка Ірина Федишин отримала шквал негативу у соцмережах після появи оцінок українського журі на Євробаченні. Виявилось, що Україна поставила Польщі та Литві 0 балів, хоча ці країни зараз неабияк допомагають нашим біженцям та усіляко підтримують у війни з окупантами. Але й спроби пояснити свої бали не надто зупинили потік розгніваних коментарів. Тому нещодавно Федишин стала головною героїнею нового інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Зважаючи на те, що на міжнародному конкурсі Євробачення 2022 були представники ЛГБТ, то це теж додало труднощів при оцінюванні для співачки.

Я абстрагувалася від цього. Незважаючи на те, що ЛГБТ-спільнота – я це не розумію, для мене це великий гріх, але я цих людей не засуджую, тому що це їхнє життя, і вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається. Ми всі будемо відповідати перед Богом, – зауважила вона.

Федишин наголосила, що є духовною людиною та знає, що це є дуже важким гріхом.

Але кожен робить висновки, ми всі різні. Ми не святі, всі грішать. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати – руйнуйте... На Євробаченні ми бачимо таких учасників, багато – це було для мене важко. Але я теж це абстрагувала, – пояснила виконавиця.

Вона додала, що справді старалась оцінювати конкурс, оминаючи власне ставлення до сексуальної орієнтації учасників та політику.

Повне інтерв'ю з Іриною Федишин:

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