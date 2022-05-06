Забирайте: зірка "Жіночого кварталу" спародіювала дружину Шарія у новому відео

Учасниця "Жіночого кварталу" Тетяна Песик яскраво потролила дружину затриманого Анатолія Шарія. Хороший настрій гарантовано!

Акторка та комікеса Тетяна Песик креативно відреагувала на затримання проросійського блогера Анатолія Шарія. І поки українці з нетерпінням очікують на звернення Ольги Шарій у стилі Оксани Марченко, то зірка "Таньки та Володьки" та "Жіночого кварталу" вже зняла кумедне відео на своєму профілі в інстаграмі.

І ще: "Кива, ти наступний": реакція мережі на затримання проросійського блогера Шарія

Я – дружина українського блогера Шарія. Хочу звернутися до президента Туреччини Ердогана, до короля Іспанії Філіпа VI, до Серхіо Рамоса номер 4. Я вас благаю, хоч мій чоловік і не народний депутат, і не кум Путіна, і не мільярдер, і не виводив тисячі людей по мінному полю… Та бл*, на**р він мені такий здався. СБУ, забирайте!, – зазначила комікеса в окулярах та хустині, пародіюючи типові відеозвернення від дружини Медведчука Оксани Марченко.

Читайте також: Пластична спецоперація: зірка "Скаженого весілля" висміяла Марченко у новому відео