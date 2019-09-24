Поспішіть: у Римі суттєво зросте вартість входу в Колізей

Якщо ви давно мріяли побачити Колізей на власні очі, то ми рекомендуємо вам поспішити, адже з 1 листопада вхідний квиток суттєво зросте у ціні. Власне, за вхід вам доведеться заплатити на 4 євро більше.

Найдешевший вхідний квиток в давньоримський амфітеатр коштуватиме 16 євро замість 12. Відвідування арени, а також глядацьких рівнів, обійдеться у 18 (зараз 14).

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Як і раніше, всі квитки в Колізей будуть включати вхід на Римський Форум і Палатинский пагорб. Але якщо зараз комбіновані квитки дійсні протягом двох днів поспіль, то з листопада основний квиток може бути використаний лише в один день.

Відповідно до нової системи, туристи повинні будуть купити дорожчий квиток за 18 євро, якщо хочуть розширити свої відвідини великих археологічних пам'яток протягом двох днів.

Вхід у Колізей залишиться безкоштовним для дітей до 18 років, а також деяких викладачів і студентів, і всього 2 євро для 18-25-річних громадян з держав-членів Європейського Союзу. Також залишиться традиція, коли кілька днів у році вхід стає безкоштовним для всіх.

Колізей, який, як і значна частина спадщини древньої Італії, належить і управляється державою, приваблює понад 7 мільйонів відвідувачів на рік, що робить його одним з найпопулярніших туристичних об'єктів у світі.

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