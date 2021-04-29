На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Послухайте, як звучить Toyota Corolla з двигуном на водневому паливі: відео
-
- 12
Минулого тижня Toyota оголосила про початок випробувань двигуна внутрішнього згоряння на водні. Експериментальний ДВЗ встановлений на хетчбек Corolla Sport, а тестувати його будуть у жорстких умовах марафонських гонок серії Super Taikyu Series 2021 Powered by Hankook.
Але ще до початку змагань компанія виклала у мережу ролик, де можна почути, як звучить автомобіль з екзотичною силовою установкою.
Це цікаво: Рідкісний електричний суперкар Mercedes-Benz SLS пустять з молотка: його ціна шокує
Уже відомо, що за основу досвідченого агрегату узятий 3-циліндровий турбодвигун 1.6 від Toyota GR Yaris з новим паливопроводом і системою впорскування. Замість бака для бензину – багатошаровий композитний балон, в якому під тиском 700 барів зберігається газоподібний водень. Паливо отримують на місцевому заводі Fukushima Hydrogen Energy Research Field, одному з найбільших у світі підприємств з вироблення "зеленого" водню.
За кермом Corolla під час тестів перебував пілот Toyota Gazoo Racing Team Zent Cerumo Хіроакі Ішіура, який і поділився своїми враженнями.
"Я очікував зовсім іншого, – зізнався Ішіура. – Але відчуття такі ж, як від машини зі звичайним двигуном. І якби мені не сказали зворотне, то я б подумав, що так воно і є".
Зберігся навіть характерний звук, що особливо важливо для спорткарів, – але шкідливі викиди при цьому знизилася практично до нуля.
Крім екзотичного мотора, гоночний хетчбек Corolla Sport, за чутками, також отримав повний привід. Трансмісія цілком перекочувала на нього з GR Yaris, і в компанії навіть подумують запустити таку машину в серію. Зрозуміло, без водневого ДВЗ, а зі звичайною "турботрійкою", але форсованою до 300 кінських сил.
Читайте також: Гібридну Toyota Prius перетворили у всюдихід для полювання: вражаючий результат у фото
-
21:48Послухайте, як звучить Toyota Corolla з двигуном на водневому паливі: відео
-
21:1730 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Популярний блогер розібрав Black Shark 4: що криється всередині ігрового смартфона
-
20:21Від хлопців в окулярах до спеки: дівчата у мережі розповіли, що їх найбільше збуджує
-
19:52Чому не варто використовувати штучні барвники для крашанок
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:43У США з молотка пустять найстарший у світі віскі: яка у нього витримка
-
19:22Інсайдер розповів, що саме принц Вільям ніколи не зможе вибачити Меган Маркл
-
19:12Італієць 30 років мешкав на безлюдному острові: тепер його виселяють з нього
-
18:47Мартін Скорсезе пройшов б'юті-вікторину своєї доньки: його знання відверто вражають
-
18:18Гороскоп на 30 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Який день тижня найкращий для сексу?
-
17:43Тім Кук назвав найпопулярніший серед покупців iPhone 2020 року випуску
-
17:24Катерина Кухар у бікіні показала стрункі ніжки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:11Converse відчинив віртуальний магазин на сміттєвому острові у Тихому океані
-
16:55Чим небезпечний дефіцит йоду в організмі та в яких продуктах його шукати
-
16:42Тенісист Роджер Федерер продасть свої речі на благодійному аукціоні
-
16:21Як приготувати незрівнянну паску-краффін: рецепт з відео
-
16:09Принц Вільям і Кейт Міддлтон відсвяткували 10 річницю шлюбу: милі фото
-
15:50ТОП 3 нові серіали, які вийдуть у травні 2021
-
15:31Рідкісний електричний суперкар Mercedes-Benz SLS пустять з молотка: його ціна шокує
-
15:14Дружина Позитива у відвертому відео підтвердила чутки про розлучення
-
14:49У Xiaomi придумали, як зробити швидшими застарілі смартфони
-
14:20Бізнесмен вигадав ідеальний тест для співбесід: вся суть у каві
-
20:21Від хлопців в окулярах до спеки: дівчата у мережі розповіли, що їх найбільше збуджує
-
17:43Тім Кук назвав найпопулярніший серед покупців iPhone 2020 року випуску
-
15:50ТОП 3 нові серіали, які вийдуть у травні 2021
-
12:15Ума Турман святкує 51-річчя: нові фільми та серіали зі знаменитою акторкою
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 квітня
- 28 квітня
-
21:46ПСЖ ▶ МАНЧЕСТЕР СІТІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
17:51iPhone тепер можна розблокувати, перебуваючи у масці: як увімкнути нову функцію
-
14:30День деніму: ТОП 10 найдивніших джинсів, які ви ніколи не вдягнули б
-
12:15Пенелопа Крус святкує 47-річчя: нові фільми та серіали з популярною акторкою
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня
-
07:19Представлено перший шикарний електромобіль з Лівану
- 27 квітня
-
21:45РЕАЛ МАДРИД ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:43Що бісить сексолога – відверто і без табу: 18+
-
14:50Музичні новинки квітня 2021: плейлист нових українських пісень
-
12:205 найбільших помилок, про які люди шкодують наприкінці життя
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 квітня
-
07:12Що приготувати на сніданок навесні
- 26 квітня
-
20:47Ситуації у стосунках, які не варто обговорювати з друзями
-
18:30Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
-
16:30Рейтинг найсильніших знаків Зодіаку: від лякливих і до незламних
-
14:30Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень і травневі свята: графік роботи
-
12:15Погода у травні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 квітня
-
00:36Голос країни 2021 – СУПЕРФІНАЛ: дивитись онлайн, хто переміг в 11 сезоні шоу
- 25 квітня
-
20:52Дівчина тижня: розкута українська блогерка Софія Стужук, яка оголилася для Playboy (18+)