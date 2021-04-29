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Послухайте, як звучить Toyota Corolla з двигуном на водневому паливі: відео

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Toyota Corolla отримав двигун на водневому паливі - фото 1
Toyota Corolla отримав двигун на водневому паливі

Минулого тижня Toyota оголосила про початок випробувань двигуна внутрішнього згоряння на водні. Експериментальний ДВЗ встановлений на хетчбек Corolla Sport, а тестувати його будуть у жорстких умовах марафонських гонок серії Super Taikyu Series 2021 Powered by Hankook.

Але ще до початку змагань компанія виклала у мережу ролик, де можна почути, як звучить автомобіль з екзотичною силовою установкою.

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Уже відомо, що за основу досвідченого агрегату узятий 3-циліндровий турбодвигун 1.6 від Toyota GR Yaris з новим паливопроводом і системою впорскування. Замість бака для бензину – багатошаровий композитний балон, в якому під тиском 700 барів зберігається газоподібний водень. Паливо отримують на місцевому заводі Fukushima Hydrogen Energy Research Field, одному з найбільших у світі підприємств з вироблення "зеленого" водню.

За кермом Corolla під час тестів перебував пілот Toyota Gazoo Racing Team Zent Cerumo Хіроакі Ішіура, який і поділився своїми враженнями.

"Я очікував зовсім іншого, – зізнався Ішіура. – Але відчуття такі ж, як від машини зі звичайним двигуном. І якби мені не сказали зворотне, то я б подумав, що так воно і є".

Зберігся навіть характерний звук, що особливо важливо для спорткарів, – але шкідливі викиди при цьому знизилася практично до нуля.

Крім екзотичного мотора, гоночний хетчбек Corolla Sport, за чутками, також отримав повний привід. Трансмісія цілком перекочувала на нього з GR Yaris, і в компанії навіть подумують запустити таку машину в серію. Зрозуміло, без водневого ДВЗ, а зі звичайною "турботрійкою", але форсованою до 300 кінських сил.

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