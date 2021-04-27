Гібридну Toyota Prius перетворили у всюдихід для полювання: вражаючий результат у фото

Американська компанія Starwood Customs представила незвичайний мисливський автомобіль. Створена ефектна машина на замовлення одного з клієнтів на базі Toyota Prius.

Майстри у Далласі переважно працюють з Jeep, рідше з іншими позашляховиками, але з Prius в компанії мали справу вперше, пише Carscoops. І тепер на полювання можна відправитися на прокачаному гібридному хетчбеку. Так, автолюбителі з Starwood Customs перетворили порівняно невеличку машину до невпізнання. І достеменно не відомо, в яку суму обійшовся проєкт мисливцеві з Техасу.

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Екстер'єр автомобіля прикрашає матово-зелене захисне покриття, яке допоможе власнику легше замаскуватися у лісі. Однак головна відмінність цього Prius від стандартного – не в новому забарвленні.

У компанії Starwood Customs переробили хетчбек, встановивши на місці багажника спеціальну мисливську платформу. Зовні це виглядає незвично, але все зроблено на догоду практичності. Майданчик оснащений каркасом, сидінням і стійками для рушниць.

Також автомобіль отримав нове шасі з ручним блокуванням, що дозволить впевнено почувати себе на суворому бездоріжжі Техасу. На даху і капоті встановлені експедиційні багажники, додаткова світлотехніка і кілька лебідок Warn різної потужності. Ззаду передбачений пристрій для буксирування причепа.

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