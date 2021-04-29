Рідкісний електричний суперкар Mercedes-Benz SLS пустять з молотка: його ціна шокує

На аукціоні RM Sotheby's виставили на продаж електричний Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive 2013 року випуску. За один з 9 побудованих електрокарів з пробігом 3 800 кілометрів планують отримати 1 050 000 євро.

Батарейний Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive дебютував у 2012 році на Паризькому автосалоні. Він став першим проєктом компанії, покликаним продемонструвати можливості електричних суперкарів. Німецькі інженери планували побудувати близько сотні подібних екземплярів вартістю мінімум 416 500 євро. Однак через низький попит на модель фахівці випустили всього 9 батарейних суперкарів, пише RM Sotheby's.

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Місце 571-сильного бензинового двигуна об'ємом 6,2 літра зайняли чотири електромотори, сумарна віддача яких склала 750 кінських сил і 1000 Нм. У 2012 році SLS AMG Electric Drive став найшвидшим серійним електрокаром у світі. До "сотні" батарейна модель розганяла за 3,9 секунди при максимальній швидкості у 250 кілометрів на годину.

Виставлений на продаж екземпляр забарвлений у фірмовий колір Green Electic. Салон електричного суперкара виконаний з чорної шкіри з карбоновими вставками. Продавець стверджує, що за 8 років експлуатації SLS AMG Electric Drive змінив двох власників, проїхавши усього 3 800 кілометрів. Розлучитися з ексклюзивним суперкаром власник готовий за 1 050 000 євро.

На початку березня компанія Mercedes-Benz уперше опублікувала фотографію супергібрида GT 73, який перевершить по потужності 730-сильний GT Black Series. Знімком прототипу проілюстрували повідомлення про посилення співпраці між відділенням Mercedes-AMG і командою Формули-1 Mercedes-AMG Petronas F1.

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