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Послухайте, як звучатимуть електричні Maserati

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Maserati готує до випуску два електромобілі - фото 1
Maserati готує до випуску два електромобілі

Компанія Maserati оголосила про початок етапу тестування нової, повністю електричної силової установки. Першими батарейним моделями італійської марки стануть GranTurismo і GranCabrio наступного покоління. Компанія також розробила звук для електричних машин. Послухайте, як вони звучатимуть!

Інноваційна силова установка, як її називає Maserati, розроблена силами власного технічного центру Innovation Lab у Модерні.

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Там же, під час експериментальної фази, був створений унікальний саундтрек для майбутніх електромобілів Maserati – особливе звучання є візитною карткою машин з ДВЗ, і в компанії мають намір продовжити традицію навіть після переходу на електротягу.

Так звучатимуть електромобілі Maserati:

Попереду заплановані натуральні тести силової установки як на дорогах загального користування, так і на гоночних треках. Перші електричні Maserati вже відомі – ними стануть GranTurismo і GranCabrio. Виробництво спорткарів попереднього покоління на заводі у Турині припинилося в листопаді минулого року; підприємство закрито на реконструкцію. Спорткари нового покоління дебютують у 2021 і 2022 роках відповідно.

Цьогоріч же Maserati покаже "абсолютно новий спорткар", але поки не зрозуміло, що це буде за автомобіль.

Адже зовсім недавно компанія вивела на тести авто з середньомоторним компонуванням. У його надрах встановлений якийсь новий двигун, розроблений силами все того ж Innovation Lab. Ймовірно, агрегат прийде на зміну "вісімкам" Ferrari. Зараз їх ставлять, наприклад, на топові Levante. Однак через рік-два Ferrari припинить відвантажувати мотори, адже рентабельність цього бізнесу знизилася.

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Джерело: Motor
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