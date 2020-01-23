У Tesla Model S з'явиться надзвичайно швидкий конкурент

На квітневому автосалоні в Нью-Йорку представлять новий електричний седан Lucid Air, який розганяється до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) за 2,5 секунди і здатний розвинути швидкість до 378 кілометрів на годину. Для порівняння, у Tesla Model S "максималка" – 250 кілометрів на годину.

Про модель, яка готується до появи, відомо, що рухається "базова" версія Air завдяки 395-сильному електродвигуну, який живить акумулятор місткістю 75 кіловат-годин. Запас ходу такої варіації складає 400 кілометрів. Ціна ж початкової версії з такою установкою складе 52 тисячі доларів.

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Топова модифікація отримає два електродвигуни (по одному на передній і задній осі) сумарною потужністю 1000 кінських сил і акумулятор на 130 кіловат-годин. Саме ця версія Air і буде набирати 97 кілометрів на годину за 2,5 секунди і розганятися до максимальної позначки у 378 кілометрів на годину. На одному заряді батареї електромобіль проїжджає 645 кілометрів.

Також відомо, що Lucid Air укомплектували набором "підготовки для безпілотної їзди". Він складається з радара, відеокамери й оптичного далекоміра LIDAR.

Складання моделі стартує до кінця 2020 року на новому заводі Lucid в штаті Аризона.

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