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Послухайте, як всесвітньо відомі автомобільні марки звучать китайською мовою

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Послухайте, як всесвітньо відомі автомобільні марки звучать китайською мовою - фото 1

На YouTube з'явилося відео, в якому можна послухати і наочно подивитися (аби не переплутати), як вимовляються назви автомобільних марок китайською мовою. А подивитися справді є на що. У Китаї бренди машин вимовляють не так, як у багатьох інших країнах світу.

Наприклад, Aerfa Luomiou на китайському означає Alfa Romeo, Falali – це Ferrari, Mashaladi – це Maserati, Lanbojini – це Lamborghini, а MaiKailun це McLaren.

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З іншими марками схожа історія. Aston Martin читається як Asidun Mading, Jaguar – це Jiebao, Bentley – це Binli, Land Rover – це Lu Hu, а Rolls-Royce – як Laosi-Loisi.

Чому так? Китайці змінили вихідну транскрипцію на локальну щоб зберегти оригінальну вимову. І якщо для китайців це вимова дійсно є оригінальною, то для нас вона може здатися незрозумілою в силу мовних відмінностей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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