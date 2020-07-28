Винахідники придумали для водіїв простий спосіб уберегтися від сонячних променів

Для водіїв придумали цікавий і порівняно недорогий спосіб захиститися від сонця під час їзди за кермом. Цей гаджет не йде в заводській комплектації автомобіля, але буде працювати разом з основними "стаціонарними" козирками.

Пристосування являє собою просту прямокутну пластинку, яку виготовляють з напівпрозорого акрилового пластику. Кріпиться вона до козирків в автомобілі спеціальними зажимами. А поворотний механізм дозволяє пластині регулюватися під прямим кутом. Такі рухливі опції дозволяють надійно перекривати сонячне світло.

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Поки що гаджет не "поставили на конвеєр", але його масовий випуск планується в грудні 2020 року. Також озвучена вартість суперкозирка. Винахідники оцінили його у 27-29 доларів.

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