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Винахідники придумали для водіїв простий спосіб уберегтися від сонячних променів

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Суперкозирок для водіїв - фото 1
Суперкозирок для водіїв / autoevolution

Для водіїв придумали цікавий і порівняно недорогий спосіб захиститися від сонця під час їзди за кермом. Цей гаджет не йде в заводській комплектації автомобіля, але буде працювати разом з основними "стаціонарними" козирками.

Пристосування являє собою просту прямокутну пластинку, яку виготовляють з напівпрозорого акрилового пластику. Кріпиться вона до козирків в автомобілі спеціальними зажимами. А поворотний механізм дозволяє пластині регулюватися під прямим кутом. Такі рухливі опції дозволяють надійно перекривати сонячне світло.

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Поки що гаджет не "поставили на конвеєр", але його масовий випуск планується в грудні 2020 року. Також озвучена вартість суперкозирка. Винахідники оцінили його у 27-29 доларів.

Винахідники придумали для водіїв простий спосіб уберегтися від сонячних променів - фото 417981

Винахідники придумали для водіїв простий спосіб уберегтися від сонячних променів - фото 417982

Винахідники придумали для водіїв простий спосіб уберегтися від сонячних променів - фото 417983

Винахідники придумали для водіїв простий спосіб уберегтися від сонячних променів - фото 417984

Винахідники придумали для водіїв простий спосіб уберегтися від сонячних променів - фото 417985

Винахідники придумали для водіїв простий спосіб уберегтися від сонячних променів - фото 417986

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Джерело: autoevolution
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