Пошта Сьєрра-Леоне випустила марки із зображенням українських рятувальників

У країні Сьєрра-Леоне, що розташована у Західній Африці, з'явилися філателістичні листи з українськими ДСНС. Набори цих марок отримали назву "Пожежники. Герої України".

"Пожежники. Герої України" – це марки із зображенням українських рятувальників від пошти Сьєрра-Леоне (Африка).

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На сайті за ЦИМ посиланням можна переглянути усі доступні марки від пошти Сьєрра-Леоне.

"Україна – в тренді. Наші рятувальники – в тренді! Світ нас підтримує. Світ філателії – не виняток. Пошта Сьєрра-Леоне випустила нові марки про українське сучасне", – прокоментували в ДСНС.

Також ДСНС поділилися знимками марок з українськими рятувальниками:

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