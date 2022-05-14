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Пошта Люксембургу випустила марку на підтримку України
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Пошта Люксембурга вирішила підтримати українських біженців спеціальним випуском у вигляді двох окремих аркушів по вісім марок у кожному. У такий спосіб вони висловлюють солідарність з Україною.
Усі кошти від продажу марки перекажуть на рахунок некомерційної організації LUkraine asbl, яка допомагає українським біженцям.
І ще: Укрпошта оголосила народне голосування – оберіть наступну поштову марку
Марку можна придбати у всіх Post Spaces та поштових відділеннях, а також в інтернет-магазині POST Luxembourg за ЦИМ посиланням.
На марці зображений синьо-жовтий птах та напис "Peace", що означає "Мир". Вартість за одну марку – 0,8 євро (24 грн) та 1,40 євро (43 грн) відповідно. Їх можна використовувати для відправлення листів за адресою "міжнародної – світової зони 1", до якої Україна також належить.
До теми: У Канаді з'явилася поштова марка на підтримку України
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