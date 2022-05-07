У Канаді з'явилася поштова марка на підтримку України

Українське товариство колекціонерів у Торонто випустило персоніфіковану марку на підтримку України. Дивіться, який вигляд має ця поштова марка!

На новій канадській марці зображений голуб та напис "Слава Україні!"

І ще: У Києві з'явиться квіткове панно з зображенням марки із кораблем

Відомо, що цю поштову марку можна використовувати лише для пересилання листів Канадою. А Кошти від продажу переказуватимуть до фонду "Friends of Ukraine Defence Forces Fund" – 5 доларів з кожної марки.

Придбати марку можна лише в Українському колекційному товаристві у Торонто, адже це персоніфікований випуск.

До теми: Слава Україні: Естонія випустить спеціальні монети, кошти з яких передасть НБУ