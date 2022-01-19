"Пощастило пенсіонерам": Даша Астаф'єва розбурхала мережу знімками в бікіні

Модель Даша Астаф'єва влаштувала собі січневу відпустку у спекотній країні. Співачка обрала Домінікану, де насолоджується сонцем та пляжем, не забуваючи тішити шанувальників гарячими знімками.

Даша поділилася в інстаграмі новими знімками з відпочинку у теплих краях.

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"Лайфхак, як виглядати не зухвало в леопарді! У всьому винен фотограф Сашко, якому тринадцять років, і зграя пенсіонерів, які радили, як краще стати. Два зі ста. До речі. Я всі дні тут у леопардовому, це який діагноз?", – написала під фото співачка.

Зваблива зірка показала кілька ефектних поз, при цьому волосся вона зібрала в пучок і обійшлася без макіяжу. На обличчі у неї щаслива усмішка, дівчина явно насолоджується відпочинком та пляжем. "Яка шикарна жінка", "Богиня", "Прекрасна і завжди з усмішкою", "Ідеальна фігура, гарне обличчя", "Пощастило пенсіонерам", – засипали Дашу компліментами у мережі.

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