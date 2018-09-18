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Porsche розробила недорогу швидкісну зарядку для автомобілів
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Компанія Porsche розробила швидкісну зарядну станцію для електромобілів, виконану за модульною схемою для зниження вартості рішення.
Завдяки тому, що систему можна "зібрати" під вимоги конкретного замовника, такі зарядки підійдуть для розміщення на стоянках, біля магазинів, готелів і т.д. На думку фахівців Porsche Engineering саме такі станції зможуть допомогти швидше розгорнути необхідну інфраструктуру.
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Різні елементи зарядки виконані в стандартизованих модулях FlexBoxes з габаритами 120x120x130 см, які захищені від погодних негараздів. Такі модулі можна розміщувати на деякій відстані від зарядних роз'ємів (наприклад, на задньому дворі або в підвалі), так що користувач може навіть не побачити такий модуль і не почути шум перетворювачів.
Безпосередньо до мережі електроживлення під'єднується модуль PowerBox, який перетворює змінний струм на постійний і дозволяє живити дві зарядні розетки одночасно. Цей модуль можна розміщувати на відстані до 200 метрів від трансформаторної підстанції і до 100 метрів від зарядної станції, при цьому забезпечуються мінімальні електричні втрати. Системою керує спеціальний сервер, який стежить за нормальною роботою всіх компонентів.
Не менш важливим є модуль CoolingBox, який забезпечує рідинне охолодження зарядних станцій і силової електроніки. Кожен такий модуль містить до двох блоків охолодження, які в свою чергу здатні охолодити кілька розеток для зарядки. Візуально модулі CoolingBox відрізняються від інших типів системи вентиляційними ґратами для кращого охолодження, розміщувати їх також варто якомога далі від зарядок через шум системи охолодження.
Якщо місця для розміщення зарядки зовсім мало, то тут зможуть виручити модулі ComboBox, які об'єднують в одному корпусі PowerBox і CoolingBox. Відповідно, мінізарядку для одного електромобіля можна побудувати за допомогою всього одного модуля.
Ну, а в разі, якщо доступна електромережа не забезпечує необхідного запасу по потужності, то можна використовувати модуль ChargeBox. В цьому блоці встановлений буферний акумулятор, який заряджається від мережі в моменти, коли зарядка не використовується електромобілями. При цьому під час підключення електромобіля ChargeBox видає більш високу потужність заряду, ніж може видати доступна електромережа. На вибір доступна початкова батарея на 70 кВтг для зарядної станції на 160 кВт або ж посилена батарея на 140 кВтг, розрахована на станцію з двома роз'ємами потужністю 160 кВт кожна.
Зарядна консоль з підсвічуванням-індикатором розроблена за участю дизайнерів компанії Porsche, вона оснащується зарядним кабелем з рідинним охолодженням і 10-дюймовим сенсорним дисплеєм для управління процесом зарядки. Розробка підтримує фірмову технологію автовиробника з напругою заряду 800 В, проте без проблем працює і з електромобілями, які не вміють заряджатися з такою потужністю. В Європі зарядки будуть пропонуватися з кабелями Combined Charging System (CCS1 / CCS2), проте розробники запевняють, що таку станцію без проблем можна перевести на будь-які стандарти, включаючи CHAdeMO або GB/T.
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