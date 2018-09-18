За покупку апартаментів у Китаї дарують BMW

Авто буде подарунком для покупців елітної нерухомості в Китаї / BMW USA

Власники елітної нерухомості можуть отримати в подарунок німецьке авто.

У наші дні Китай – не лише найбільший і ласий автомобільний ринок у світі, але й вельми цікавий ринок з точки зору нерухомості.

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Один із забудовників у Китаї вирішив поєднати машини та квартири разом.

Компанія China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co вирішила піти на незвичайний рекламний крок. Оскільки в одному з її проектів в Шанхаї продано лише 25 з 350 апартаментів, зараз при покупці житла новий власник нерухомості отримає в подарунок авто.

Покупці елітного житла отримають в подарунок BMW / autoria

BMW 3 Series або BMW X1 стануть приємним бонусом для того, хто не пошкодує від $ 621 000 за апартаменти. У будь-якому випадку, що автомобіль, що житлова площа за такі гроші – пропозиція для забезпечених китайців, яких, судячи з поганих продажів China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co, не так і багато як мінімум в Шанхаї.

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