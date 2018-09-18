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Volkswagen показав модульну платформу для електромобілів

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Volkswagen I.D. буде першим авто на цьому візку - фото 1
Volkswagen I.D. буде першим авто на цьому візку / Automotive Rhythms

Компанія Volkswagen представила серійний варіант модульної платформи MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten) для електромобілів.

Архітектура ляже в основу моделей різних класів і розмірів, для яких також можна буде міняти розмір, а отже і місткість тягової батареї.

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У MEB блок акумуляторів розташований під підлогою. Він складається з індивідуальних осередків, які компонуються в модулі необхідного розміру. Виробник обіцяє, що зарядити батарею до 80 відсотків можна буде за півгодини. Також для покупців електромобілів буде доступна фірмова домашня зарядка Volkswagen Wallbox потужністю 11 кіловатів – з її допомогою зарядити електрокар можна за вісім годин.

Першою моделлю, побудованою на модульному "візку" MEB, стане хетчбек I.D. Дизайн моделі буде практично ідентичний з концепт-каром, представленим у 2016 році. Приводити в рух електрокар буде тяговий мотор, встановлений на задній осі. У передній частині машини розміститься високовольтна електрична система обігріву, зарядний пристрій і радіатор системи охолодження.

Volkswagen представила серійний варіант модульної платформи MEB - фото 276820
Volkswagen представила серійний варіант модульної платформи MEB / motor

Залежно від місткості батареї електрокари Volkswagen на одній зарядці зможуть проїжджати від 330 до 640 кілометрів.

Усі моделі I.D.-сімейства планується оснащувати проекційними дисплеями замість традиційної приладової панелі, голографічною системою управління, функцією оновлення внутрішнього ПЗ "по повітрю", підтримкою стандартів зв'язку 4G і 5G.

Volkswagen представила серійний варіант модульної платформи MEB - фото 276821
Volkswagen представила серійний варіант модульної платформи MEB / motor

До 2020 року Volkswagen має намір продати 150 тисяч електрокарів. Обсяг виробництва I.D.-моделей повинен скласти 550 тисяч машин на рік. Усього до 2022 року бренди, що входять до групи Volkswagen, представлять 27 моделей на платформі MEB. Інвестиції на модернізацію виробництва складуть шість мільярдів євро.

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Джерело: motor
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