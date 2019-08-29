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Porsche представила електричний болід для дебютного сезону у Формулі-Е

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99X Electric візьме участь у Формулі-Е - фото 1
99X Electric візьме участь у Формулі-Е

Компанія Porsche готується до свого першого сезону в Формулі-Е, який стартує у листопаді 2019 року. Незадовго до дебютної гонки з'явилися фотографії та подробиці про болід 99X Electric, який пілотуватимуть Андре Лоттерер і Ніл Джані.

Керівник автоспортивного напрямку Мальті Хюнеке заявив, що Porsche "заклала основи цього проекту ще виступаючи в WEC в категорії LMP1, адже саме тоді з'явилася ідея про створення трансмісії для боліда Формули-Е". Він додав, що технології, які використовувалися при будівництві нового агрегату, були повністю запозичені у серійного електрокара Porsche Taycan.

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У найближчих планах Porsche – протестувати болід перед початком офіційних передсезонних випробувань. Вони пройдуть в жовтні на трасі у Валенсії.

Porsche представила електричний болід для дебютного сезону у Формулі-Е - фото 351001
Porsche представила електричний болід для дебютного сезону у Формулі-Е - фото 351002

Що стосується згаданого Taycan, то до його прем'єри залишилися лічені дні – електричний седан покажуть 4 вересня. Раніше Porsche поділилася подробицями про результат передсерійного Taycan на Нюрбургринзі: електрокар проїхав 20,6 кілометра за 7 хвилин і 42 секунди, а на фінішній прямій розігнався до 259 кілометрів на годину.

Porsche представила електричний болід для дебютного сезону у Формулі-Е - фото 351000
Porsche представила електричний болід для дебютного сезону у Формулі-Е - фото 350999
Porsche представила електричний болід для дебютного сезону у Формулі-Е - фото 350998

Серійна модель з'явиться на ринку в трьох модифікаціях: Taycan, Taycan S і Taycan Turbo. У "базі" задньопривідний електрокар отримає батарею на 80 кіловат-годин і електромотор потужністю 326 або 381 кінська сила. Варіант 4S з двома електромоторами (сумарна віддача 435 або 490 кінських сил) оснастять акумулятором місткістю 96 кіловат-годин, а установка топового Turbo видаватиме 629 сил.

Porsche представила електричний болід для дебютного сезону у Формулі-Е - фото 350997
Porsche представила електричний болід для дебютного сезону у Формулі-Е - фото 350996

Станом на сьогодні, компанії Porsche вдалося зібрати понад 30 тисяч попередніх замовлень на новинку.

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Джерело: Motor
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