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Електричний Audi e-tron проїхав 10 країн за добу
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Електричний кросовер Audi e-tron за 24 години зумів подолати відстань у 1695 кілометрів і проїхати по території 10 різних країн. Дізнайтесь, які кордони за добу перетнув водій на новинці від Audi.
За добу автомобіль проїхав через території Словенії, Австрії, Італії, Ліхтенштейну, Швейцарії, Франції, Німеччини, Люксембургу та Бельгії. Завершилася подорож у Нідерландах. Завдяки тому, що у всіх локаціях був різноманітний ландшафт, учасники пробігу змогли випробувати e-tron у різних умовах.
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Електричний кросовер Audi подолав горбисті Альпи, де продемонстрував здатність рекуперації енергії на спуску: при потужності 220 кіловат і моменті 300 Нм автомобіль перетворював енергію гальмування на електрику. А на звивистих ділянках у Тіролі під'єдналася система "електричного" повного приводу, яка розподіляє момент між осями в залежності від дороги.
У 24 години пробігу увійшов також час на підзарядку кросовера. Завдяки тому, що літій-іонну батарею можна заряджати від установок з постійним струмом, на заповнення заряду до 80 відсотків йшло близько пів години. Всього за час поїздки автомобілю потрібно сім зупинок.
Електричний кросовер Audi e-tron показали минулої осені. Він оснащується двома електромоторами сумарною потужністю 360 кінських сил, у режимі overboost вони видають 408 сил. Місткість акумуляторної батареї становить 95 кіловат-годин.
Нагадаємо, що на початку липня власник Tesla Model 3 встановив рекорд з дальності для електрокарів: за добу він зумів подолати 2781 кілометр дорогами Німеччини. Водій їхав за кермом модифікації Long Range з повним приводом і запасом ходу в 500 кілометрів.
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