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Серіал Кріпосна

Porsche показала перший серійний електрокар

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Серійний електрокар Porsche Taycan - фото 1
Серійний електрокар Porsche Taycan / press.porsche

Компанія Porsche презентувала перший електричний автомобіль свого виробництва. Першим авто марки на електриці став спортивний седан Taycan. Максимальна швидкість електрокара становить 260 км/год.

Першим електрокаром Porsche став спортивний седан Taycan. Чотиридверний автомобіль став першим у світі серійним електрокаром з бортовою системою на 800 вольт. Інші електричні легкові авто використовують 400-вольтную схему.

До теми: Tesla vs Porsche: у мережі показали на відео змагання електрокарів

Електромобіль Porsche Taycan - фото 352649
Електромобіль Porsche Taycan
Електромобіль Porsche Taycan - фото 352651
Електромобіль Porsche Taycan

Porsche Taycan презентували в Північній Америці, Китаї та Європі у двох версіях – Taycan Turbo S і Taycan Turbo. Запас ходу у модифікації Turbo S 412 кілометрів, а у Turbo – 450 км.

Для пробігу на 100 км цим моделям вистачає 5 хвилин зарядки. Розігнатися електрокар може максимально до 260 км/год.

Електромобіль Porsche Taycan - фото 352650
Електромобіль Porsche Taycan
Електромобіль Porsche Taycan - фото 352648
Електромобіль Porsche Taycan
Електромобіль Porsche Taycan - фото 352647
Електромобіль Porsche Taycan

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Джерело: press.porsche
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