Tesla vs Porsche: у мережі показали на відео змагання електрокарів

Експерти порівняли характеристики електромобіля Tesla Model S, який вже завоював своє місце на ринку, і електрокара Porsche Taycan, який днями буде представлений аудиторії. Відео порівняння двох люксових авто з'явилося у мережі.

В першу чергу аналітики відзначають, що електрокар Porsche, якщо відштовхуватися від неофіційних даних, які не підтверджувалися виробником, на перший погляд поступається своєму основному конкурентові від Tesla.

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Запас ходу без підзарядки у Tesla Model S становить 595 км проти 499 км у Taycan, що дає різницю майже у 15%. Електрокар Tesla прискорюється до 100 км/год за 2,4 секунди, при цьому Taycan, за очікуваннями аналітиків, буде робити це за 3,1-3,5 секунди (різниця у 30%).

Також експерти відзначають, що серійна версія Taycan матиме дизайн, близький скоріше до моделі Porsche Panamera, ніж до концепції Mission E.

Істотною відмінністю між двома авто також стане їхня ціна – за даними інсайдерів, електрокар Porsche буде коштувати майже на 30 тисяч доларів дорожче за Tesla.

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