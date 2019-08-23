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Porsche 911 перетворили в унікальний позашляховий баггі

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Porsche 911 перетворили у баггі - фото 1
Porsche 911 перетворили у баггі / zefirka

Випущений у 1969 році автомобіль відслужив своє колишнім господарям в минулому столітті, після чого потрапив в руки знаменитого цінителя класичних автомобілів Майкла Лайтборна, який вирішив перетворити ретро в справжнє диво автомобільної індустрії.

Компанія Arc Audio виділила кошти на перетворення автомобіля по проєкту Baja Porsche 911 для виставки SEMA, яка відбулася у 2017 році. Звичайно, це не статична експозиція, машина здатна долати серйозне бездоріжжя, адже була зібрана саме для цього.

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Porsche 911 перетворили в унікальний позашляховий баггі - фото 349654

Машину монтували на сталевому гоночному шасі, оснастили 4-циліндровим 2,3-літровим двигуном Volkswagen, вихлопи від якого виходять прямо з мотора. До сталевого цілісного корпусу додали внутрішній каркас безпеки, а незалежні передні і задні підвіски оснащені одиночними амортизаторами Exit на передніх колесах і подвійними на задніх.

При цьому, повністю винесені з колісних арок шини не тільки можуть вільно рухатися, але і забезпечують краще зчеплення з поверхнею. Доповнюють стійкість позашляхові шини та спеціальні диски. Усередині позашляховий Porsche 911 також оснастили по-гоночному. У салоні розмістили два ковшоподібні гоночних сидіння, прилади Autometer і спеціальне рульове колесо зі скошеною нижньою частиною.

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Джерело: zefirka
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